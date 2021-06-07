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Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?
Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ayçiçek desteği için hibe ödemesi yapılacağı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Birincil ve ikincil üretime fark ödemesi yapılacak. Konunun yeniden gündeme gelmesinin ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 07.06.2021 18:44
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