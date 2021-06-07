Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?

Havza bazlı destekleme modeli ile ekolojik ve ekonomik olarak yetiştiriciliğin en uygun olduğu havzalarda yetiştirilecek ürün deseni listeleri oluşturulduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "İnsan ve hayvan beslenmesi bakımından önemli (ayçiçeğinin de yer aldığı) 21 ürünün desteklenmeye devam ediliyor" dedi. Bakan Pakdemirli, stratejik ve arz açığı olan ürünlerin öncelikli olmak üzere üretim artışı sağlamak amacıyla il tarım ve orman müdürlüklerince hazırlanan projelere kaynak ayrıldığını belirtti. Pakdemirli, bu kapsamda 2021 yılı ayçiçeği üretimini artıracak projelere belirli hibe oranlarında tohum temin edilerek ekiliş yapıldığını söyledi.