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Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?

Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ayçiçek desteği için hibe ödemesi yapılacağı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Birincil ve ikincil üretime fark ödemesi yapılacak. Konunun yeniden gündeme gelmesinin ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?

Giriş Tarihi: 07.06.2021 18:44
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Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?

Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ayçiçeği üretimini artıracak projelerde belirli hibe oranlarında tohum temin edilerek ekiliş yapıldığını belirterek, "Tarımsal destekleme kararında yer alan havzalarda yetiştirilen birinci ve ikinci üretim ayçiçeği ürünü için 50 kr/ kg fark ödemesi desteği ödeniyor" diye konuştu. İşte, ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?

Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetinde "yurt içi katı-sıvı yağ fiyatlarındaki artışlar hız kesmekle beraber devam etti" diyerek altını çizdiği yağ fiyatlarını düşürmek destek adımları sürüyor.

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Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?

Ayçiçeğinde hem tohum hem de yağ olarak yapılacak ithalatta 1 Temmuz'a kadar gümrüklerin sıfırlanmasının ardından tohuma hibe desteği başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ayçiçeği üretimini artıracak projelerde belirli hibe oranlarında tohum temin edilerek ekiliş yapıldığını belirterek, "Tarımsal destekleme kararında yer alan havzalarda yetiştirilen birinci ve ikinci üretim ayçiçeği ürünü için 50 kr/ kg fark ödemesi desteği ödeniyor" diye konuştu.

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Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?

KONU MASAYA YATIRILDI

Yağ fiyatlarına ilişkin yaşanan sıkıntılar Merkez Bankası'nın sekretaryasını yürüttüğü Gıda Komitesi'nde masaya yatırılırken, fiyat düşüşlerinin hızlı şekilde sürmesi bekleniyor. Bakan Pakdemirli, yağ ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı ve dünyada stratejik hale gelen ayçiçeğinde ürün planlaması, ikinci ürün olarak desteklenmesi, tohum desteği, çiftçinin bilinçlendirilmesi konularında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?

Havza bazlı destekleme modeli ile ekolojik ve ekonomik olarak yetiştiriciliğin en uygun olduğu havzalarda yetiştirilecek ürün deseni listeleri oluşturulduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "İnsan ve hayvan beslenmesi bakımından önemli (ayçiçeğinin de yer aldığı) 21 ürünün desteklenmeye devam ediliyor" dedi. Bakan Pakdemirli, stratejik ve arz açığı olan ürünlerin öncelikli olmak üzere üretim artışı sağlamak amacıyla il tarım ve orman müdürlüklerince hazırlanan projelere kaynak ayrıldığını belirtti. Pakdemirli, bu kapsamda 2021 yılı ayçiçeği üretimini artıracak projelere belirli hibe oranlarında tohum temin edilerek ekiliş yapıldığını söyledi.