Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

31 MAYIS'TA SÜRE DOLUYOR



TL vadeli mevduat, yıllık yüzde 19.50'ye ulaşan faiz getirisi ve stopaj avantajıyla ilgi görüyor. 30 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanı kararıyla faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü. Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15 yerine yüzde 5, 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 yerine yüzde 3 ve 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 yerine sıfır (0) olarak uygulanıyor. İndirimler ek bir süre uzatımı olmazsa 31 Mayıs'a kadar geçerli. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda indirim uygulanacak.