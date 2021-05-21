HaberlerGaleriBankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada parası olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Hesaplara 812 lira yatırılıyor. Yüzde 19.5 gelir elde ediliyor. Tek tek açıklandı. Parası olan vatandaşlar yatırım yapmak için uygun seçenek arıyor. Yatırımlarında risk yaşamak istemeyenler mevduat faizi hesaplarını tercih ediyor. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
Giriş Tarihi: 21.05.2021 22:43Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 22:43