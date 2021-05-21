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Haberler Galeri Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada parası olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Hesaplara 812 lira yatırılıyor. Yüzde 19.5 gelir elde ediliyor. Tek tek açıklandı. Parası olan vatandaşlar yatırım yapmak için uygun seçenek arıyor. Yatırımlarında risk yaşamak istemeyenler mevduat faizi hesaplarını tercih ediyor. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

Giriş Tarihi: 21.05.2021 22:43 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 22:43
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Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankada hesabı olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Herkes yatırım yapmak için çeşitli yollar aramayı sürdürüyor. Ancak risk almak istemeyen 'gün sonunda param gelsin' diyen kişiler yatırım için vadeli mevduat tercih ediyor. Vadeli mevduat hesapları için detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

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Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

REPO HESABI AÇANLARIN 32 GÜNLÜK KAZANCI KAÇ TL?

Repo, kısa süreli bir menkul değerin belirli bir süre aralığının sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını taahhüt eden satış işlemidir. Bankalar aracılığıyla otomatik repo talimatı vererek repo işleminizin düzenli olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz.

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Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

31 MAYIS'TA SÜRE DOLUYOR

TL vadeli mevduat, yıllık yüzde 19.50'ye ulaşan faiz getirisi ve stopaj avantajıyla ilgi görüyor. 30 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanı kararıyla faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü. Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15 yerine yüzde 5, 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 yerine yüzde 3 ve 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 yerine sıfır (0) olarak uygulanıyor. İndirimler ek bir süre uzatımı olmazsa 31 Mayıs'a kadar geçerli. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda indirim uygulanacak.

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Bankalar vaziyet aldı, faizler için son 10 gün! Risksiz kazanç mümkün! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?

375 MİLYAR BOŞTA BEKLİYOR

Stopaj avantajını fırsata çevirenler yaklaşık 1.3 trilyon liralık birikimini vadeli mevduatta tutuyor. Buna rağmen bankadaki paraların yaklaşık 375 milyar lirası vadesiz hesaplarda. Parasını vadeli mevduata yatıranların çoğu vadeyi 32-45 gün civarında belirliyor. Bunda bankaların kısa vade için ödediği faizin yüksek olması etkili. 3 aya kadar olan vadeli TL mevduatlarda güncel faizler yüzde 16.25-19.50 aralığında seyrediyor. 6 ay ve 1 yıl vadelerde mevduat faizi yüzde 16.50 seviyelerine iniyor.