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Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
Son dakika haberi... Halkbank tarafından sağlanan temel ihtiyaç desteği kredisine başvurular devam ediyor. 1 Nisan'dan itibaren alınan başvuruların değerlendirme işlemleri tamamlanıyor. Kamu bankalarının başlattığı destek kredisine başvuru yapan vatandaşların sonuçları açıklanıyor. Halbank'ın 5.000, 7.500 ve 10.000 TL ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını merak ediyor. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.04.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 13:34
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