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Haberler Galeri Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika haberi... Halkbank tarafından sağlanan temel ihtiyaç desteği kredisine başvurular devam ediyor. 1 Nisan'dan itibaren alınan başvuruların değerlendirme işlemleri tamamlanıyor. Kamu bankalarının başlattığı destek kredisine başvuru yapan vatandaşların sonuçları açıklanıyor. Halbank'ın 5.000, 7.500 ve 10.000 TL ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru sonuçlarını merak ediyor. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 16.04.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 13:34
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Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi için başvurular devam ediyor. 1 Nisan'dan itibaren kabul edilen başvuruların değerlendirmeleri Halkbank tarafından açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları nsıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Henüz başvuru yapamayanlar ve başvuru sonucunu bekleyenler için Halkbank temel ihtiyaç kredisi ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

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Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi > Bireysel Kredini Kullan > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler > Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama > Başvurularım > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

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Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

KREDİ NASIL ÇEKİLECEK?

Kredi tutarınızı; şubeye gitmeden Bank24'lerde yer alan Kartsız İşlem menüsündeki "Bireysel Destek Kredisi Çekme" seçeneğiyle ya da banka kartınızla Para Çekme menüsünden dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.