Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi için başvurular devam ediyor. 1 Nisan'dan itibaren kabul edilen başvuruların değerlendirmeleri Halkbank tarafından açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları nsıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Henüz başvuru yapamayanlar ve başvuru sonucunu bekleyenler için Halkbank temel ihtiyaç kredisi ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL destek kredisi ne zaman sonuçlanır? Halkbank destek kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...