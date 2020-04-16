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Haberler Galeri Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika... Altın fiyatları için uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini açıklayan uzmanlar gram altın ve çeyrek altın için kritik açıklamalarda bulundu. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi?

Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 11:31
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Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altının ons fiyatı Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları gördü. Koronavirüs salgını sonraı altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Altında rekor yükseliş devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar panik alım ve satımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Nisan canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve koronavirüs salgınının piyasalara etkisiyle altın fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Ons fiyatlarındaki artışın dolar kurundaki hareket ile birleşmesiyle iç piyasada altının gram satış fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

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Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın 381 liraya yükselirken, çeyrek altın ise 626 liradan satılıyor. Yarım altın bin 252 liradan, tam altın 2 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 526 liradan işlem görüyor.

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Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

UZMANLAR AÇIKLADI! BU YIL İÇERİSİNDE...

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin hem ons hem de gram tarafında bitmediğini vurguluyor. Altın fiyatlarında yükselişin bu yıl içerisinde devam edeceğini belirten uzmanlar, altının yatırımcısına 2020'de yüzde 35 değer kazandıracağını açıkladı.

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Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altının 390 liraya, çeyrek altının ise 640 liraya çıkabileceğini açıklayan uzmanlar, panik alım satımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.