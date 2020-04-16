Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Son dakika... Altın fiyatları için uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini açıklayan uzmanlar gram altın ve çeyrek altın için kritik açıklamalarda bulundu. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi?

Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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