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Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, corona virüsü salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ediyor. DİKO Başkanı Yunus Öner, gram altının yıl sonunda 410 lirayı görebileceğini söyledi. Peki, 18 Nisan altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? İşte canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 11:33
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Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sonrası altın fiyatlarında başlayan yükseliş devam ediyor. İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dünkü kapanışta günü yüzde 2,23 azalışla 377,60 liradan tamamlamıştı. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, her yıl yüzde 15 ila yüzde 20 arasında yükseldiğini belirterek, 2020 yılı sonunda gram altın fiyatının 410 liraya çıkabileceğini belirtti. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Nisan canlı altın fiyatları...

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Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, yatırım araçlarından en iyisinin altın olduğunu söyledi. Altının her yıl yüzde 15 ila yüzde 20 arasında yükseldiğini aktaran Öner, 2020'nin sonlarında altının gramını 380 lira civarında beklediklerini fakat bu rakamın şimdiden oluştuğunu dile getirdi. Öner, 2020 yılı sonunda gram altın fiyatını 410 lira civarında beklediklerini kaydetti.

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Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

"ALTIN TEKRAR ESKİ FİYATA DÖNMEYECEK"

Altındaki yükseliş ile ilgili konuşan Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, yatırım araçlarının en iyisinin altın olduğunu vurguladı.

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Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Öner, "Özellikle koronavirüsün yayılmasından sonra altının yükselişi önü alınamaz bir hal aldı ve görünen o ki bu daha da devam edecek. Altın normalde her yıl yüzde 15, yüzde 20 gibi bir yükselişle kar bırakırdı müşterisine. Ama maalesef 2020'de biz 2020'nin sonlarında 380 beklerken henüz ikinci çeyreği bitmeden 380 liraları buldu.