HaberlerGaleriGram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, corona virüsü salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ediyor. DİKO Başkanı Yunus Öner, gram altının yıl sonunda 410 lirayı görebileceğini söyledi. Peki, 18 Nisan altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? İşte canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:24Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 11:33