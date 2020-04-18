Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Öner, "Özellikle koronavirüsün yayılmasından sonra altının yükselişi önü alınamaz bir hal aldı ve görünen o ki bu daha da devam edecek. Altın normalde her yıl yüzde 15, yüzde 20 gibi bir yükselişle kar bırakırdı müşterisine. Ama maalesef 2020'de biz 2020'nin sonlarında 380 beklerken henüz ikinci çeyreği bitmeden 380 liraları buldu.