6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

Son dakika haberi... Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'dan itibaren düşük faizli temel ihtiyaç kredisine başvurular alınmaya başladı. Başvuru yapan binlerce vatandaş kredilerin ne zaman sonuçlanacağını araştırıyordu. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları ile ilgili bankalardan açıklama geldi. Peki, 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

Giriş Tarihi: 11.04.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL