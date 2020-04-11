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Haberler Galeri 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

Son dakika haberi... Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'dan itibaren düşük faizli temel ihtiyaç kredisine başvurular alınmaya başladı. Başvuru yapan binlerce vatandaş kredilerin ne zaman sonuçlanacağını araştırıyordu. 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları ile ilgili bankalardan açıklama geldi. Peki, 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

Giriş Tarihi: 11.04.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 09:48
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6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

Son dakika... 3 kamu bankası tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli her ay aynı taksitle verilecek temel ihtiyaç kredisine başvurular devam ediyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularınıı gerçekleştiriyor. Başvuru sonuçları heyecanla beklenirken, konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Başvuru sahipleri, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı? 10 bin TL kredi ne zaman yatar? İşte cevaplar...

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6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlar kredi sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor. Hemen belirtelim ki, kredi başvuru sonuçları kısa mesaj ile vatandaşlara bildiriliyor.

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6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

KREDİ NE ZAMAN YATAR?

Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.

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6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

HALKBANK 6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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6 ay ödemesiz kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 10 bin TL kredi ne zaman yatar?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.