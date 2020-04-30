Halkbank 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları devam ediyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...