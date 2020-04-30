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Haberler Galeri Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank'ın 6 ay geri ödemesiz kredi desteğine başvurular devam ediyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında, hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan bireysel müşterilere verilen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladılar. Aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli destek kredisi detaylarını derledik. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 30.04.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 16:36
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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

Halkbank 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları devam ediyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK 10.000 TL KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.