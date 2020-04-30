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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Halkbank'ın 6 ay geri ödemesiz kredi desteğine başvurular devam ediyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında, hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan bireysel müşterilere verilen Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi'ne başvuru yapan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladılar. Aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli destek kredisi detaylarını derledik. Peki, Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.04.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 16:36
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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
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Halkbank 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları açıklandı mı? Temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?