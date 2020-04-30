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Haberler Galeri 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?

1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?

1000 TL sosyal yardım 3. faz başvuruları devam ediyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er lira pandemi yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. e-Devlet sistemi üzerinden başvuru işlemleri devam ediyor. Başvurularını tamamlayanların gözü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 16:59
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1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?

Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL sosyal yardım desteği veriliyor. İlk iki faz ödemelerin tamamlanmasının ardından, 3. faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. Şimdi ise en çok merak edilen konular arasında başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı oldu. Peki, 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

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1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.

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1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.