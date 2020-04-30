Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL sosyal yardım desteği veriliyor. İlk iki faz ödemelerin tamamlanmasının ardından, 3. faz ödemeler için e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. Şimdi ise en çok merak edilen konular arasında başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı oldu. Peki, 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...