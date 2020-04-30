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1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır?
1000 TL sosyal yardım 3. faz başvuruları devam ediyor. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er lira pandemi yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştiriyor. e-Devlet sistemi üzerinden başvuru işlemleri devam ediyor. Başvurularını tamamlayanların gözü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 1000 TL pandemi parası ne zaman yatar? 3. faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020 16:53Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 16:59