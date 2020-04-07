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Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da destek paketlerini açıkladılar. Müşterilere 3 ay kredi erteleme gibi fırsatlar sunuluyor. Peki, hangi banka hangi fırsatı sunuyor. kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 14:40
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Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında kamu bankaları 3 ay borç erteleme yapmıştı. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda destek paketlerini açıkladı. Kredi borcu erteleme yapan bankaların listesini sayfamızda derledik. Peki, kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

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Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

KREDİ BORCU ERTELEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

İşte kredi borcu erteleme yapan bankalar ve sunduğu fırsatlar:

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Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

DENİZBANK

DenizBank, Covid-19 salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

Banka'dan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:

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Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

1- Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.
2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
3- ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.
4 - Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezimiz üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam etmekteyiz.

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Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?

ODEABANK

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar öteleneceğini açıkladı.

Odeabank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı hazırladığı ekonomik destek paketini açıkladı: