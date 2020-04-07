HaberlerGaleriBankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?
Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?
Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da destek paketlerini açıkladılar. Müşterilere 3 ay kredi erteleme gibi fırsatlar sunuluyor. Peki, hangi banka hangi fırsatı sunuyor. kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 14:31Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 14:40