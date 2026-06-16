İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşım! Yeni metro hattı için tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'ndaki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Haziran'da hizmete açılacak hat sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 19 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak iki bölümde planladıklarını belirten Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık" dedi.

21,75 KİLOMETRELİK HATTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarımızı hizmete alacağız."

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI 30 DAKİKAYA DÜŞECEK Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu'nda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonu'nda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonu'nda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonu'nda entegrasyonun sağlanacağını söyledi.