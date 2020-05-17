Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları

Bankaların bayram kredisi faiz oranları ne kadar? Ramazan Bayramı bu sene 26-27-28 Mayıs'ta idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala bankalar peş peşe bayram kredisi kampanyalarını açıklamaya başladı. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli bayram kredisi fırsatı sunuyor. Ramazan Bayramı'na özel bankaların başlattığı bayram kredisi kampanyalarını ahaber.com.tr üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların bayram kredisi kampanyaları neler? ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları nedir? İşte cevaplar...