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Haberler Galeri Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları

Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları

Son dakika... Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram kredisi veren bankalar kampanyalarını açıkladı. Ramazan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların bayram kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Bankaların güncel kredi kampanyalarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların bayram kredisi kampanyaları neler? ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları nedir?

Giriş Tarihi: 17.05.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 16:47
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Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları

Bankaların bayram kredisi faiz oranları ne kadar? Ramazan Bayramı bu sene 26-27-28 Mayıs'ta idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala bankalar peş peşe bayram kredisi kampanyalarını açıklamaya başladı. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli bayram kredisi fırsatı sunuyor. Ramazan Bayramı'na özel bankaların başlattığı bayram kredisi kampanyalarını ahaber.com.tr üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların bayram kredisi kampanyaları neler? ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları nedir? İşte cevaplar...

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Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş Bankası tarafından size özel belirlenen faiz oranıyla, 50.000 TL'ye kadar 60 aya varan vadeler ve 3 aya kadar geri ödemesiz dönemli "Anında Bayram Kredisi başvuruları başladı.

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Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları

İşCep'ten Anında Bayram Kredisi başvurusu;

"Krediler" > "Anında Kredi Başvuru" veya
"Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek

İnternet Şubesi'nden Anında Bayram Kredisi başvurusu;

"Kredilerim" > "Anında Kredi" veya
"Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.

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Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları

Anında Bayram Kredisi ile bu döneme özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir, üstelik kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları

AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Akbank şubesi, 7/24 Akbank Mobil uygulaması, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri, kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.