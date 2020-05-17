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Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları
Son dakika... Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram kredisi veren bankalar kampanyalarını açıkladı. Ramazan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, bankaların bayram kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Bankaların güncel kredi kampanyalarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Bankaların bayram kredisi kampanyaları neler? ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları nedir?
Giriş Tarihi: 17.05.2020 16:37Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 16:47