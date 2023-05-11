11 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İdari para cezalarına yüzde 25 indirim! Trafik, otoyol, köprü geçiş cezaları için yeni tebliğ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İdari para cezalarına yüzde 25 indirim! Trafik, otoyol, köprü geçiş cezaları için yeni tebliğ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren trafik, otoyol, köprü geçiş gibi idari para cezalarının süresinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 11.05.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 07:00
  • 1
  • 9
İdari para cezalarına yüzde 25 indirim! Trafik, otoyol, köprü geçiş cezaları için yeni tebliğ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Tahsilatlar Genel Tebliği'ne göre, idari para cezaları için zamanaşımı, tutarına göre kademeli olarak uygulanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İdari para cezalarına yüzde 25 indirim! Trafik, otoyol, köprü geçiş cezaları için yeni tebliğ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Buna göre 10 bin liradan az cezalar için 3 yıl olan zamanaşımı, 10 bin-20 bin arasında olanlar için 4 yıl, 20 bin-50 bin arasında olanlar için 5 yıl, 50 bin liranın üzerinde olanlar için ise 7 yıl olacak.

  • 3
  • 9
İdari para cezalarına yüzde 25 indirim! Trafik, otoyol, köprü geçiş cezaları için yeni tebliğ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği dün yayımlandı. Tebliğle idari para cezaları için genel usul kanunu olan Kabahatler Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

  • 4
  • 9
İdari para cezalarına yüzde 25 indirim! Trafik, otoyol, köprü geçiş cezaları için yeni tebliğ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Tebliğde, Kabahatler Kanunu'nun niteliği, idari yaptırım kararı ve kesinleşmesine ilişkin açıklamalara yer verildi. İdari para cezalarının gelir kaydı, ödeme süresi ve yeri ile takibine ilişkin hususların yanı sıra idari para cezalarında indirim ve taksitlendirmeye, tahsil zamanaşımı ve ölüm halinin cezaya etkisine, tahsilatların aktarılması, iade işlemleriyle diğer hususlara yönelik açıklamalar da düzenlemede yer aldı.

  • 5
  • 9
İdari para cezalarına yüzde 25 indirim! Trafik, otoyol, köprü geçiş cezaları için yeni tebliğ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ayrıca, genel bütçeye gelir kaydedilecek idari para cezalarının ödeme süresi içinde ödeneceği yerler arasına vergi daireleri de dahil edildi.