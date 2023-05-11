İdari para cezalarına yüzde 25 indirim! Trafik, otoyol, köprü geçiş cezaları için yeni tebliğ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Buna göre 10 bin liradan az cezalar için 3 yıl olan zamanaşımı, 10 bin-20 bin arasında olanlar için 4 yıl, 20 bin-50 bin arasında olanlar için 5 yıl, 50 bin liranın üzerinde olanlar için ise 7 yıl olacak.

