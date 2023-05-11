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İdari para cezalarına yüzde 25 indirim! Trafik, otoyol, köprü geçiş cezaları için yeni tebliğ | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren trafik, otoyol, köprü geçiş gibi idari para cezalarının süresinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.