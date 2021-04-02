Haftanın son gününde hareketlendi! Dolar ve euro bugün ne kadar? 2 Nisan Cuma canlı döviz kurları

Bugün euro ve dolar ne kadar? Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü kapanışta 8,1670 liradan işlem gören dolar kuru, güne düşüşle başladı. Dün en yüksek 8,2908 seviyesini gören dolar/TL, yaklaşık bir haftanın ardından 8'in altına inerek 7,9880'i gördü. Piyasalarda, bugün ABD ve Avrupa'da Paskalya tatili olması nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Nisan Cuma canlı döviz kurları...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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