Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Haftanın son gününde hareketlendi! Dolar ve euro bugün ne kadar? 2 Nisan Cuma canlı döviz kurları Haftanın son gününde hareketlendi! Dolar ve euro bugün ne kadar? 2 Nisan Cuma canlı döviz kurları Bugün euro ve dolar ne kadar? Haftanın son işlem gününde döviz kurlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü kapanışta 8,1670 liradan işlem gören dolar kuru, güne düşüşle başladı. Dün en yüksek 8,2908 seviyesini gören dolar/TL, yaklaşık bir haftanın ardından 8'in altına inerek 7,9880'i gördü. Piyasalarda, bugün ABD ve Avrupa'da Paskalya tatili olması nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Nisan Cuma canlı döviz kurları... Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:40
Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü işlem gününde en yüksek 8,2908 seviyesini gören dolar kuru, yüzde 1,6 değer kaybederek günü 8,1670'ten kapattı. Dolar kuru yaklaşık bir haftanın ardından 8 liranın altına geriledi. Güncel döviz kurlarını yakından takip eden yatırımcılar, bugün içerisinde euro ve doların sürecini merak ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Nisan Cuma canlı döviz kurları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2 NİSAN EURO NE KADAR?
İşte 2 Nisan 2021 Cuma canlı Euro/TL kuru:
2 NİSAN DOLAR NE KADAR?
İşte 2 Nisan 2021 Cuma canlı Dolar/TL kuru:
Düşüşünü 3'üncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi 92,9 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi de 1,1780 seviyelerinde yatay hareket ediyor.
Analistler, dün dünya genelinde açıklanan pozitif imalat sanayi verileri paralelinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki düşüşün gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.
Yurt içinde TCMB'nin
"yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiği" mesajını korumasının da kur tarafına pozitif yansıdığını vurgulayan analistler, bugün ABD ve Avrupa'da Paskalya tatili dolayısıyla piyasaların birçoğunun kapalı olacağını, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.