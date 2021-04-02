Esnafa bir müjde daha! Başvuru süresi uzatıldı! 2021 Kira-hibe desteği, ciro kaybı desteği, nakit desteği nasıl alınır?

Milyonlarca esnafa destek sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından esnafa yönelik yapılan destek ödemelerinin detayları yeniden gündeme geldi. Kira-hibe desteği, normalleşme desteği, kafelere nakit desteği, ciro kaybı desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, başvuru nasıl yapılır? Esnafa destek ödemesi nasıl alınır? Kimler faydalanabilecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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