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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Esnafa bir müjde daha! Başvuru süresi uzatıldı! 2021 Kira-hibe desteği, ciro kaybı desteği, nakit desteği nasıl alınır? Esnafa bir müjde daha! Başvuru süresi uzatıldı! 2021 Kira-hibe desteği, ciro kaybı desteği, nakit desteği nasıl alınır? Milyonlarca esnafa destek sürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından esnafa yönelik yapılan destek ödemelerinin detayları yeniden gündeme geldi. Kira-hibe desteği, normalleşme desteği, kafelere nakit desteği, ciro kaybı desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, başvuru nasıl yapılır? Esnafa destek ödemesi nasıl alınır? Kimler faydalanabilecek? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:17
Esnafa destek ödemeleri nasıl alınır? 4 koldan destek ödemesi müjdesinin verilmesinin ardından başvuru süreci ile ilgili detaylar merak ediliyordu. Desteklerin duyurulduğu zaman başvuruların 31 Mart'a kadar alınacağı bildirilmişti. Ancak başvuru süresinin uzatıldığı öğrenildi. Bakan Ruhsar Pekcan, müjdeli haberi sosyal medya hesabından açıkladı. Esnaf destek ödemeleri ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için 30 Nisan 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzattıklarını belirtti.
ESNAF DESTEK ÖDEMELERİ NELER?
Koronavirüs salgını sürecinde zor süreç yaşayan esnaflara yönelik 4 koldan destek sağlanıyor.
İşte o destekler:
1- KİRA-HİBE DESTEĞİ
Kimler yararlanacak?:
Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf. (Terzi, berber, kantinci, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye...)
Ne ödenecek?:
3 ay boyunca ayda 1.000 lira hibe desteği. Ayrıca yine 3 ay boyunca aylık 500-750 lira kira desteği.
Nasıl başvurulacak?:
30 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden başvurulacak.