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Haberler Galeri 7.500 TL alana 2.500 TL'lik fark müjdesi geldi! Emekliye (4A-4B-4C) en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...

7.500 TL alana 2.500 TL'lik fark müjdesi geldi! Emekliye (4A-4B-4C) en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan bu düzenleme, emeklilere adil bir ekonomik destek sağlamak amacı taşıyor. Aynı zamanda, memur emeklilerine de önemli bir iyileştirme getirilerek, 1-3 aylık farkın ödenmesiyle birlikte emekliler arasındaki dengenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Peki emekliye fark ödemesi ne zaman gerçekleşecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2024 09:59
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7.500 TL alana 2.500 TL’lik fark müjdesi geldi! Emekliye 4A-4B-4C en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...

Emeklilere yönelik yapılan zam düzenlemesi, memur emeklileri için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Memur emeklileri, yüzde 49.25 oranındaki zam farkı ile maddi anlamda güçlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu iyileştirmelerden nasibini alacak. Toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren bu düzenleme, emekliler arasındaki ekonomik dengenin güçlendirilmesini hedefleyerek sosyal refahı artırmayı amaçlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7.500 TL alana 2.500 TL’lik fark müjdesi geldi! Emekliye 4A-4B-4C en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri aylıklarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Yüzde 49.25 zam ile oluşan fark önümüzdeki günlerde verilecek.

Meclis düzenlemeleri sonrası oluşacak maaş farkları bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek tarihlere göre ödenecek.

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7.500 TL alana 2.500 TL’lik fark müjdesi geldi! Emekliye 4A-4B-4C en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...

MAAŞ DÜZENLEMELERİ VE EK ZAM FARKLARI

Yeni yasa kapsamında hayata geçirilen kök aylık artışları ve ek zam farkları, memur emeklileri için önemli bir düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, memur emeklilerine yönelik maaş düzenlemeleri yapılarak, 10 bin liranın altında kalan aylıklar taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanacak.

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7.500 TL alana 2.500 TL’lik fark müjdesi geldi! Emekliye 4A-4B-4C en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...

Maaş gününde yapılan ödemeler arasındaki fark, emeklilerin hesaplarına ek zam olarak yatırılacak. Özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik sağlanan bu ekonomik destek, milyonlarca emeklinin refahını artırmayı amaçlıyor.

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7.500 TL alana 2.500 TL’lik fark müjdesi geldi! Emekliye 4A-4B-4C en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞINDAKİ ARTIŞ VE ZAM FARKLARI

Yapılan yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı önemli bir artış gösterdi. 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıkan en düşük maaş, 4 bin 864 lira artış yaşadı. Bu kapsamda, 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira, 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak. Memur emeklileri arasındaki ekonomik dengeyi güçlendirmeyi hedefleyen bu düzenleme, adaleti sağlayarak emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı amaçlıyor.