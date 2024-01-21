HaberlerGaleri7.500 TL alana 2.500 TL'lik fark müjdesi geldi! Emekliye (4A-4B-4C) en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...
7.500 TL alana 2.500 TL'lik fark müjdesi geldi! Emekliye (4A-4B-4C) en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan bu düzenleme, emeklilere adil bir ekonomik destek sağlamak amacı taşıyor. Aynı zamanda, memur emeklilerine de önemli bir iyileştirme getirilerek, 1-3 aylık farkın ödenmesiyle birlikte emekliler arasındaki dengenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Peki emekliye fark ödemesi ne zaman gerçekleşecek?