7.500 TL alana 2.500 TL'lik fark müjdesi geldi! Emekliye (4A-4B-4C) en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞINDAKİ ARTIŞ VE ZAM FARKLARI

Yapılan yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı önemli bir artış gösterdi. 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıkan en düşük maaş, 4 bin 864 lira artış yaşadı. Bu kapsamda, 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira, 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak. Memur emeklileri arasındaki ekonomik dengeyi güçlendirmeyi hedefleyen bu düzenleme, adaleti sağlayarak emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı amaçlıyor.