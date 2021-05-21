Son dakika: Doğu Karadeniz’e çay hasadı göçü! Valilikten salgın uyarısı

Son dakika haberi... Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımıyla birlikte Rize'ye büyük kentlerden akın oldu. Çeşitli kentlerden yaklaşık 30 bin kişi Rize'ye gitti. Valilik salgın önlemleri konusunda uyarı yaptı. Çay hasadında salgın önlemlerine uyuluyor mu? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

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