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Haberler Galeri Günlük 115-108-81 TL kazanarak güle oynaya iş sahibi olun! Toplam 3.450 TL maaşla hem okul hem iş…

Günlük 115-108-81 TL kazanarak güle oynaya iş sahibi olun! Toplam 3.450 TL maaşla hem okul hem iş…

İşi olmayan ancak iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için birçok devlet imkanı sağlanıyor. İŞKUR üzerinden sağlanan imkanlar sayesinde, kısa sürede hem meslek öğrenip hem de para kazanmanız mümkün olabiliyor. Çalışanların yanı sıra işsizlere sağlanan bu desteklerle birlikte çalışanlar rahat bir nefes alabiliyor. İŞKUR'un hazırladığı toplam 7 kurs, öğrenciler; işsizler, anneler ve birçok farklı ihtiyacı olan insana veriliyor. Bu kurslar sayesinde günlük 115-108-81 TL kazanabilir, bir yandan da iş sahibi olabilirsiniz. Aylık kazancınız toplam 3.450 TL'ye çıkabilir. İşte, İŞKUR'un sağladığı destekler!

Giriş Tarihi: 17.09.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 13:04
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Günlük 115-108-81 TL kazanarak güle oynaya iş sahibi olun! Toplam 3.450 TL maaşla hem okul hem iş…

İŞKUR üzerinden sağlanan iş imkanları hem cepleri rahatlatmaya, hem de geleceğe umutla bakmaya neden oluyor. Ülkemizde birçok kişinin iş sahibi olmasına ön ayak olan İŞKUR'un sağladığı mesleki kurslar sayesinde, kursiyerler de para kazanıyor. Hazırlanan 7 kursta, öğrencisinden ev hanımlarına kadar birçok kişi başvuru yapabiliyor ve eğitim görebiliyor. Bu kurslara giden ve meslek öğrenen kişilere de günlük ödeme yapılıyor. Bu ödemeler aylık toplam 3.450 TL'ye kadar çıkıyor. İşte; günlük 115-108-81 TL kazanarak iş sahibi olma yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Günlük 115-108-81 TL kazanarak güle oynaya iş sahibi olun! Toplam 3.450 TL maaşla hem okul hem iş…

10 AY MAAŞ

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor.

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Günlük 115-108-81 TL kazanarak güle oynaya iş sahibi olun! Toplam 3.450 TL maaşla hem okul hem iş…

Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Sadece damga vergisi kesiliyor.

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Günlük 115-108-81 TL kazanarak güle oynaya iş sahibi olun! Toplam 3.450 TL maaşla hem okul hem iş…

Bu yılki asgari ücrete göre, işsizlerin eline bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.

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Günlük 115-108-81 TL kazanarak güle oynaya iş sahibi olun! Toplam 3.450 TL maaşla hem okul hem iş…

İŞBAŞI EĞİTİMİ VE HARÇLIK

İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor.