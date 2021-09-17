Günlük 115-108-81 TL kazanarak güle oynaya iş sahibi olun! Toplam 3.450 TL maaşla hem okul hem iş…

İşi olmayan ancak iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar için birçok devlet imkanı sağlanıyor. İŞKUR üzerinden sağlanan imkanlar sayesinde, kısa sürede hem meslek öğrenip hem de para kazanmanız mümkün olabiliyor. Çalışanların yanı sıra işsizlere sağlanan bu desteklerle birlikte çalışanlar rahat bir nefes alabiliyor. İŞKUR'un hazırladığı toplam 7 kurs, öğrenciler; işsizler, anneler ve birçok farklı ihtiyacı olan insana veriliyor. Bu kurslar sayesinde günlük 115-108-81 TL kazanabilir, bir yandan da iş sahibi olabilirsiniz. Aylık kazancınız toplam 3.450 TL'ye çıkabilir. İşte, İŞKUR'un sağladığı destekler!