520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!

En büyük yatırım araçlarından birisi olan altında son günlerde yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Altında son günlerde yaşanan düşüş sonrası yeniden toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor. Kendine yeniden yön çizmeye çalıştığı görülen altın için uzmanlar uyarıyor. Altında son bir kez alım fırsatı yaşandığına dikkat çekiliyor. Ons altın fiyatları için son dönemde 40 dolarlık bir sıkışmış bir bant aralığı olduğu ifade ediliyor. İşte altın piyasasındaki kritik gelişmeler!