17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!

520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!

En büyük yatırım araçlarından birisi olan altında son günlerde yaşanan değişiklikler yakından takip ediliyor. Altında son günlerde yaşanan düşüş sonrası yeniden toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor. Kendine yeniden yön çizmeye çalıştığı görülen altın için uzmanlar uyarıyor. Altında son bir kez alım fırsatı yaşandığına dikkat çekiliyor. Ons altın fiyatları için son dönemde 40 dolarlık bir sıkışmış bir bant aralığı olduğu ifade ediliyor. İşte altın piyasasındaki kritik gelişmeler!

Giriş Tarihi: 17.09.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 09:09
  • 1
  • 12
520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!

Ülkemizde en önemli yatırım kalemlerinden birisi olan altında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Düşüşün ardından altının yeniden kendine yön çizmeye çalıştığı görülüyor. Altında son alım fırsatları olduğunu vurgulayan uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulundu. 480 lira seviyesinin altındaki rakamların gram altın için yılın son dip seviyesi olduğu öne sürülüyor. Yılsonu ile alakalı gram altın fiyatları için 520-540 TL aralığını görmemiz yüksek olasılık!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya geriledi.

  • 3
  • 12
520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!

Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek ise 487 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 483 bin liradan tamamladı.

  • 4
  • 12
520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 468 milyon 762 bin 989,36 lira, işlem miktarı ise 969,50 kilogram oldu.

  • 5
  • 12
520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 484 milyon 457 bin 468,20 lira oldu.