Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…

Birçok banka müşteri kazanmak için sık sık kesenin ağzını açıyor. Bankalar düzenledikleri kampanyalarla müşterilerine hediye para ödemesi veya hediyeler sağlıyor. Son günlerin dikkat çeken kampanyalarından birisi de QNB Finansbank'tan geldi. Bankadan yapılan açıklamada; kampanyanın detayları ile ilgili bilgiler verildi. Toplam 11.500 TL değerinde 9 adet iPhone 12 hediye edileceği bildirildi. Yapılacak çekilişe katılmak ise çok kolay olacak. Akıllı telefona sahip olmak bu çekilişe katılmak için yeterli oluyor.