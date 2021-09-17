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Haberler Galeri Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…

Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…

Bankalar müşteri kazanmak ve mobil uygulamaları daha tercih edilir kılmak için kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Son olarak QNB Finansbank tarafından duyurulan kampanyaya göre, mobil kullanıcılarına tam 11.500 TL değerinde iPhone 12 hediyesi verileceği belirtildi. Çekilişle 18 adet iPhone 12 sahibini bulacak. Kura çekilişine katılmak için son gün 30 Eylül olacak. Verilecek ödülün 11.499,00 TL değerinde 9 adet iPhone 12 (128 GB) ve 10.999,00 TL değerinde 9 adet iPhone 12 (64GB) cep telefonu olacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 13:53
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Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…

Birçok banka müşteri kazanmak için sık sık kesenin ağzını açıyor. Bankalar düzenledikleri kampanyalarla müşterilerine hediye para ödemesi veya hediyeler sağlıyor. Son günlerin dikkat çeken kampanyalarından birisi de QNB Finansbank'tan geldi. Bankadan yapılan açıklamada; kampanyanın detayları ile ilgili bilgiler verildi. Toplam 11.500 TL değerinde 9 adet iPhone 12 hediye edileceği bildirildi. Yapılacak çekilişe katılmak ise çok kolay olacak. Akıllı telefona sahip olmak bu çekilişe katılmak için yeterli oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…

iPHONE 12 KAMPANYASI NEDİR?

1 Eylül-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yenilenen QNB Mobil uygulamasına giriş yap, çekilişle 18 adet iPhone 12' den birini kazanma şansı yakala.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kampanya 01.09.2021 (Saat:00:01) – 30.09.2021 (Saat:23.59) tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya tarihleri arasında, Türkiye genelinde, QNB Mobil'e giriş yapan QNB Finansbank bireysel müşterilerine, giriş yaptıkları her gün için 1 çekiliş hakkı verilecektir.

Kampanyaya katılım her katılımcı için toplam 30 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.

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Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…

Çekilişe katılmak için içeriği yenilenmiş olan QNB Finansbank Mobil Uygulamasının (Android 2.8.7; IOS 2.4.0; Huawei 2.8.8 ve üstü) sürümünün yüklenmiş olması gerekmektedir.

QNB Finansbank Mobil Uygulaması iOS 10.0 veya üstü ve Android 5.0 veya üstü sürüme sahip cihazlarda kullanılabilir.

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Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…

Çekiliş, 05.10.2021 tarihinde saat:13.00'de QNB Finansbank A.Ş. Toplantı Salonu-Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İSTANBUL adresinde halka açık olarak yapılacaktır.

Çekiliş sonucunda; 11.499,00 TL değerinde 9 adet iPhone 12 (128 GB) ve 10.999,00 TL değerinde 9 adet iPhone 12 (64GB) cep telefonu verilecektir. İkramiye olarak verilecek telefonlarda hat ve kart hariçtir.

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Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…

Çekiliş sonuçları 08.10.2021 tarihinde Birgün Gazetesi'nde ve www.kimkazandi.com internet sitesinde yayınlanacaktır. Kazananlara ayrıca taahhütlü posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

Kampanyaya sadece bireysel müşterilere yöneliktir ve kampanya süresi boyunca katılım her bireysel müşteri için 30 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.