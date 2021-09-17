17 Eylül 2021, Cuma
Bankadan geri ödemesiz 11.500 TL değerinde hediye! Son gün 30 Eylül! Telefon kullanmak yetiyor…
Bankalar müşteri kazanmak ve mobil uygulamaları daha tercih edilir kılmak için kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Son olarak QNB Finansbank tarafından duyurulan kampanyaya göre, mobil kullanıcılarına tam 11.500 TL değerinde iPhone 12 hediyesi verileceği belirtildi. Çekilişle 18 adet iPhone 12 sahibini bulacak. Kura çekilişine katılmak için son gün 30 Eylül olacak. Verilecek ödülün 11.499,00 TL değerinde 9 adet iPhone 12 (128 GB) ve 10.999,00 TL değerinde 9 adet iPhone 12 (64GB) cep telefonu olacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 17.09.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 13:53
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