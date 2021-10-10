10 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!

Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!

İş sahibi olmak isteyenlere devletten büyük kolaylık! İşbaşı eğitim programları sayesinde, bugüne kadar binlerce kişi hem iş sahibi oldu hem de para kazandı. Günlük 108 lira harçlıkla hem öğrencilerin hem de iş sahibi olmayan kişilerin yüzü gülüyor. Mesleklere göre; 3, 6 veya 9 ay eğitim sağlanan kişilere günlük harçlık veriliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda eğitim 9 aya kadar çıkıyor. İşte; İŞKUR işbaşı eğitim programı hakkında merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 10.10.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 15:53
  • 1
  • 22
Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!

Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! Bir meslek öğrenmek isteyenler 9 aya kadar alacakları eğitimle meslek sahibi olabilecekler! Her yaştan kişi iş arayışlarını sürdürüyor ve bunun için uygun olan şansları değerlendirmek istiyor. İŞKUR tarafından başlatılan işbaşı eğitim programı sayesinde binlerce kişi iş buldu. Programa katılıp eğitim alanlar günlük harçlık almaya da hak kazanıyor. Bu programa öğrenciler de katılım gösterebiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!

Aktif işgücü hizmetleri, mesleki eğitim kursları, işbaşı, girişimcilik eğitim programları binlerce gence, kadına iş kapısı açarken, işverenin de nitelikli eleman bulmasını sağlıyor. Gençler meslek öğrenirken harçlığını da çıkarıyor, isteyen Türkiye İş Kurumu aracılığıyla işe yerleşiyor isteyen de işini kuruyor.

  • 3
  • 22
Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!

SABAH'ta yer alan habere göre, İstihdam garantili programlarda asgari ücrete kadar varan maddi destek sağlanıyor, sigorta primleri yatırılıyor. İşbaşı eğitimde günde 108.68 lira ödeme yapılıyor, program18-29 yaş için 9 ay, bilişim imalatta 6 ay sürüyor.

  • 4
  • 22
Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!

Sanayide mesleki kurslarına katılanlara 70 lira ödenirken, anneler program süresince çocuk bakım yardımı da alıyor. Özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişi ve kalıcı olmasını hedefleyen iş kulübü programları da yaygınlaşıyor.

  • 5
  • 22
Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!

Bu program ve kurslara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle: