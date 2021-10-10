Günlük 108 lira harçlıkla iş öğrenin! 3-6-9 ay eğitimle para kazanarak meslek sahibi olabilirsiniz!

İş sahibi olmak isteyenlere devletten büyük kolaylık! İşbaşı eğitim programları sayesinde, bugüne kadar binlerce kişi hem iş sahibi oldu hem de para kazandı. Günlük 108 lira harçlıkla hem öğrencilerin hem de iş sahibi olmayan kişilerin yüzü gülüyor. Mesleklere göre; 3, 6 veya 9 ay eğitim sağlanan kişilere günlük harçlık veriliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda eğitim 9 aya kadar çıkıyor. İşte; İŞKUR işbaşı eğitim programı hakkında merak edilen bilgiler!