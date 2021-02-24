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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Çiftçiye müjdeli haber! Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 25 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri... Çiftçiye müjdeli haber! Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 25 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından binlerce çiftçiyi ilgilendiren ödemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla çiftçilere ödenen tarımsal destek ödemelerinin tarihi belli oldu. Mazot gübre desteği ve tarımsal destek ödemelerinden yararlanacaklar tarihleri sorgulamaya başladı. İşte, çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 25 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 23:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 23:47
Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 25 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarımsal faliyetleri desteklemek amacıyla çiftiçilere ödenen mazot ve gübre desteklerinin ödeneceği tarih merak ediliyordu. Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, İlkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını belirtti. Çiftçiler ise mazot ve gübre desteklerinin yatacağı tarihi araştırılıyor. İşte, çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 25 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ İÇİN AÇIKLAMA
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.
Çiftçiye gübre desteği ne zaman ödenecek 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu Çiftçiye iki müjde birden...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL