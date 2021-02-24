Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 25 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarımsal faliyetleri desteklemek amacıyla çiftiçilere ödenen mazot ve gübre desteklerinin ödeneceği tarih merak ediliyordu. Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, İlkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını belirtti. Çiftçiler ise mazot ve gübre desteklerinin yatacağı tarihi araştırılıyor. İşte, çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 25 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...