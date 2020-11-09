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Emekliye zam yağmuru! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...
2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca emeklinin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Kasım ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde emeklilerin alacağı zam miktarı hakkında tahminler netleşmeye başladı. Ekonomi uzmanları 2021 enflasyon beklentisini açıklarken, buna bağlı olarak emeklilerin zam oranı tahminleri de ortaya çıkıyor. Emekliler her ay maaşlarına ek olarak yüzde 4-5 oranında zam alıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak ayında ortaya çıkacak zam oranı sonrasında bu miktarlarda değişim olacak. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 17:23
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