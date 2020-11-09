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Haberler Galeri Emekliye zam yağmuru! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...

Emekliye zam yağmuru! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...

2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca emeklinin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Kasım ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde emeklilerin alacağı zam miktarı hakkında tahminler netleşmeye başladı. Ekonomi uzmanları 2021 enflasyon beklentisini açıklarken, buna bağlı olarak emeklilerin zam oranı tahminleri de ortaya çıkıyor. Emekliler her ay maaşlarına ek olarak yüzde 4-5 oranında zam alıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak ayında ortaya çıkacak zam oranı sonrasında bu miktarlarda değişim olacak. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 17:23
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Emekliye zam yağmuru! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...

2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Yeni yıla sayılı günler kala emekli maaşları ve ek ödemelerin ne kadar artış yaşanacağı merak ediliyor. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranları yılda Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere emekli maaşlarına yansıtılıyor. Ek ödemeler 2 bin 748 rakamını gördü. Milyonlarca emekli maaş ve ek ödemenin yanı sıra yılda iki kez promosyon desteği de alıyor. Uzman isimler emekli maaşlarına yapılacak 2021 zam oranı hakkında açıklamalarda bulunuyor. ahaber.com.tr olmak üzere konuyla ilgili detayları sizlere ulaştırıyoruz. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye zam yağmuru! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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Emekliye zam yağmuru! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

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Emekliye zam yağmuru! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

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Emekliye zam yağmuru! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Son durum...

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.