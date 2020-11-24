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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Günde 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR müjdeli haberi verdi! Oturduğunuz yerden... Günde 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR müjdeli haberi verdi! Oturduğunuz yerden...
İŞKUR desteği ile evde para kazanmanın yolu açılıyor. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için evde paketleme yaparak para kazanmak mümkün. Bu imkandan yararlanmak isteyenler ise gerekli şartları yerine getirmek zorunda. Evde paketleme işi hanımlar için neler sunuyor? Başvuru şartları nelerdir? Fırsattan yararlanmak isteyenler en yakın İŞKUR merkezine giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Bu şekilde hane kazancını arttırmış olabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 22:49
Pandemi döneminde evden iş hayatına devam etmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ayrıca ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler ise fırsat arayışını sürdürüyor. İŞKUR tarafından paketleme işçisi alımları bu durum biçilmiş kaftan olarak ön plana çıkıyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. Kadınların iş hayatına kazandırılması için önemli fırsat olan paketleme başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.