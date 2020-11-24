Günde 3-4 saat çalışarak 1000 TL kazanmak mümkün! İŞKUR müjdeli haberi verdi! Oturduğunuz yerden...

Pandemi döneminde evden iş hayatına devam etmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ayrıca ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler ise fırsat arayışını sürdürüyor. İŞKUR tarafından paketleme işçisi alımları bu durum biçilmiş kaftan olarak ön plana çıkıyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. Kadınların iş hayatına kazandırılması için önemli fırsat olan paketleme başvurusu nereden, nasıl yapılır?