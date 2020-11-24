Bankalardan kredi faiz şenliği! Halkbank 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir?

Yeni yıla kısa süre kala kredi çekmek isteyenler faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. Halkbank tarafınan esnaf ve sanatkarlara uygun faizli kredi imkanı sunuldu. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL için uygun faizli kredi verilmeye devam ediyor. Halkbank tarafından esnaflara sunulan kredi imkanı için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Pek, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler?