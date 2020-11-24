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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalardan kredi faiz şenliği! Halkbank 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Bankalardan kredi faiz şenliği! Halkbank 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir?
Yeni yıla kısa süre kala kredi çekmek isteyenler faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. Halkbank tarafınan esnaf ve sanatkarlara uygun faizli kredi imkanı sunuldu. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL için uygun faizli kredi verilmeye devam ediyor. Halkbank tarafından esnaflara sunulan kredi imkanı için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Pek, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 24.11.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 23:12
Kamu bankası Halkbank vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi sonrası uygun faiz oranlarıyla kredi kullandıran Halkbank, esnaf ve sanatkarlara özel 0.37 faizli kredi kampanyasına devam ediyor. Kredi kampanyası 225 bin lira limite kadar kullanılabiliyor. Peki, Halkbank kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Halkbank uygun faizli kredi imkanı ile esnafın yanında olmaya devam ediyor. Bu kredi kampanyası ile esnaflar yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşabiliyorlar.
Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
FAİZ ORANI ÇOK DÜŞÜK
Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0.37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.