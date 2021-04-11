Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...

Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya kredi çekmek isteyen vatandaşları bekliyor. Şekerbank, emekli müşterileri için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu yeni kampanya, emeklilere 36 ay vade seçeneği ile nakit desteği sunmaktadır. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Sizler için en uygun kredi kampanyalarını derledik. İşte, en uygun kredi fırsatı...