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Haberler Galeri Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...

Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...

Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya kredi çekmek isteyen vatandaşları bekliyor. Şekerbank, emekli müşterileri için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu yeni kampanya, emeklilere 36 ay vade seçeneği ile nakit desteği sunmaktadır. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Sizler için en uygun kredi kampanyalarını derledik. İşte, en uygun kredi fırsatı...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 18:48
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Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...

Bankalar yeni yılda emekli müşterilerine ihtiyaç kredisi fırsatları sunuyor. Yeni kampanyalar ile emekli müşterilerine düşük faizli kredi sağlanmaktadır. 100.000 TL'ye varan kredi kampanyası 36 ay geri ödeme süresi ile sunuluyor. Ayrıca bu kampanyadan yararlanmak isteyen banka müşterileri başvuru ücreti ödememektedir. Pandemi sürecinde acil nakit ihtiyacı olanlar için bankaların güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde yeni dönemde uygulanan kampanyaları sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...

5.000 TL ÖNEK KREDİ HESAPLAMASI

12 ay vade seçeneğiyle 5.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 473,26 TL; Ödenecek toplam tutar 5,704,12 TL'dir. 24 ay vade seçeneğiyle 5.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 264,83 TL; Geri ödenecek toplam tutar 6.380,92 TL'dir. 36 ay vade seçeneğiyle 5.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 196,67 TL; Ödenecek toplam tutar 7,105,12 TL'dir.

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Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...

10.000 TL ÖNEK KREDİ HESAPLAMASI

12 ay vade seçeneğiyle 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1,69; aylık taksit tutarı 947 TL; Geri ödenecek toplam tutar 11.364 TL'dir. 24 ay vade seçeneğiyle 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 530 TL; Geri ödenecek toplam tutar 12.720 TL'dir. 36 ay vade seçeneğiyle 10.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 394 TL; Geri ödenecek toplam tutar 14.184 TL'dir.

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Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...

20.000 TL ÖNEK KREDİ HESAPLAMASI

12 ay vade seçeneğiyle 20.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 1.893,05 TL; Geri ödenecek toplam tutar 22 816,60 TL'dir. 24 ay vade seçeneğiyle 20.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 1.059,34 TL; Geri ödenecek toplam tutar 25.524,16 TL'dir. 36 ay vade seçeneğiyle 20.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı% 1,69; aylık taksit tutarı 786,67 TL; Geri ödenecek toplam tutar 28.420,12 TL'dir.

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Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi fırsatı! Şeker gibi kampanya! 36 ay vade seçeneği...

HALKBANK KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI!

Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan Halkbank, bu sene de geçen senekine benzer şekilde bir kredi kampanyası hazırladı. 6 ay ertelemeli, 225 bin liraya kadar faizsiz kredi paketinin detayları geçtiğimiz günlerde açıklandı.