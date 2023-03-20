20 Mart 2023, Pazartesi
Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! En düşük emekli maaşı ise...
Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekli ve memurlar Temmuz ayı için beklemeye geçti. 2 aylık enflasyon verisi geçtiğimiz haftalarda TÜİK tarafından açıklandı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon yüzde 13,18 olarak tahmin edildi. Hal böyle olunca,"Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, maaşlara yeni zam hesabı
Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:38
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