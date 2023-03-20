Güncelleme geldi, SSK 2000 öncesi 6896 TL Bağkurluya 6.175 TL! Emeklinin zamlı Temmuz maaş tablosu netleşti! En düşük emekli maaşı ise...

Emekli ve memur maaş zammı için TÜİK tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 2 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anket sonuçları da açıklandı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre 3 aylık enflasyon farkı yüzde 13,18 olarak hesaplandı. Hal böyle olunca en düşük emekli maaşında da güncellemeye gidilecek. Ek zam ve intibak düzenlemesi için atılacak adımlar da yakından takip ediliyor. İşte, memur ve emekliler için temmuz zammı hesabı!