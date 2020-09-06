Emekliye 355 TL zam müjdesi! Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? Ülkemizde yaşayan yaklaşık 5.2 milyon emekli uzun süredir intibak için gelecek müjdeli haberi bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TUED), 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan imkanların sonrasına da sağlanması talep ediyor. SSK-SGK-Bağkur emeklileri 355 TL intibak iddiası sonrasında heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....