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Haberler Galeri Emekliye 355 TL zam müjdesi! Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

Emekliye 355 TL zam müjdesi! Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? Ülkemizde yaşayan yaklaşık 5.2 milyon emekli uzun süredir intibak için gelecek müjdeli haberi bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TUED), 2000 öncesi emekli olanlara sağlanan imkanların sonrasına da sağlanması talep ediyor. SSK-SGK-Bağkur emeklileri 355 TL intibak iddiası sonrasında heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

Giriş Tarihi: 06.09.2020 18:48 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 18:52
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Emekliye 355 TL zam müjdesi! Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak müjdesi var mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 yılı sonrasında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, 2000 öncesi emekli olanların kazandığı intibak hakkının kendilerine de sağlanmasını istiyor. TÜED Başkanı Kazım Ergün, intibak ödemeleriyle aradaki farkın kapanacağını belirtti. Talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yanında ekstra gelir elde etmiş olacak. Peki, Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

EMEKLİ İNTİBAK YASAI NE OLDU?

Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

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Emekliye 355 TL zam müjdesi! Emekliye intibak zammı olacak mı, son durum ne? SSK-SGK-Bağkur....

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.