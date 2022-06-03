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Haberler Galeri Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...

Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...

Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla eş güdümlü olarak gündemdeki yerini koruyor. Düzenleme için bir çok formül masaya gelirken sene şartını tamamlayan fakat primi eksik olanlar için çalışmalar masada kapsamlı şekilde görülecek. Hal böyle olunca,"EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT çalışması ne aşamada? sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 22:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 22:14
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Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...

Merakla beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelinirken, gözler EYT için atılacak adımlara çevrildi. İlk aşamada kapsamın belirlenmesinin ardından yaşa takılanların yolunun açılması amaçlanıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik kapsamın belirlenmesinin ardından bir çok formül masaya gelecek. Yasaya dahil olacakların belirlenmesinin ardından emeklilik hesaplaması devreye girecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların sürdüğü biliniyor. Peki, EYT son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyiş içerisinde.

Bu ay tamamlanacak 3600 ek gösterge çalışmasının ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere gelecek.

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Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül de gündeme geliyor:

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Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...

■ 3600 GÜN FORMÜLÜ: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

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Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...

Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.