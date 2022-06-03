Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...

Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla eş güdümlü olarak gündemdeki yerini koruyor. Düzenleme için bir çok formül masaya gelirken sene şartını tamamlayan fakat primi eksik olanlar için çalışmalar masada kapsamlı şekilde görülecek. Hal böyle olunca,"EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT çalışması ne aşamada? sorularına yanıt aranıyor. İşte, EYT için son gelişmeler...