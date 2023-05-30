HaberlerGaleriGüncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! SSK, Bağkur...
Güncel oran açıklandı, 7. 500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlar dikkat! Emekli ve memura görülmemiş zam ışığı yandı! SSK, Bağkur...
Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar neticesinde en düşük emekli maaşı netleşmiş olacak. Özellikle emekliler için hem seyyanen artışlar hem de enflasyon zamları yapılırken refah payı da gündeme gelecek. İşte emekli maaşlarına yapılacak güncel maaş zam oranları!