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Haberler Galeri GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 HAZİRAN 2023! Dolar, euro, altın, sterlin fiyatları ne kadar? 300- 400 STERLİN kaç TL? Gram, tam, çeyrek, yarım altın...

GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 HAZİRAN 2023! Dolar, euro, altın, sterlin fiyatları ne kadar? 300- 400 STERLİN kaç TL? Gram, tam, çeyrek, yarım altın...

Güncel altın fiyatları 2023! Döviz kurunda yaşanan gelişmeler özellikle yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel ekonomik durumun etkisiyle özellikle dolar ve euro fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Dünya genelindeki ekonomik değişkenlik altın gibi güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara olan talebi artırdı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Dolar, euro, sterlin kaç TL? iŞTE, 7 Haziran canlı günlük döviz kuru!

Giriş Tarihi: 07.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 10:20
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GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 HAZİRAN 2023! Dolar, euro, altın, sterlin fiyatları ne kadar? 300- 400 STERLİN kaç TL? Gram, tam, çeyrek, yarım altın...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 HAZİRAN 2023! Dolar, euro, altın, sterlin fiyatları ne kadar? 300- 400 STERLİN kaç TL? Gram, tam, çeyrek, yarım altın...

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN AÇIKLAMASI!

Altın fiyatlarının seyri hakkında İslam Memiş şu ifadeleri dile getirdi:

"Ons altın şu anda bin 960 dolar seviyesinde stabil durumunu hala devam ettiriyor. 1.968 dolar seviyesinin kırılması biraz zor. Kısa vadede 1910 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum ons altın tarafında. Benim altın olarak yönüm negatif. Altın şu anda dolar endeksli olarak yükseliş gösteriyor.

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GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 HAZİRAN 2023! Dolar, euro, altın, sterlin fiyatları ne kadar? 300- 400 STERLİN kaç TL? Gram, tam, çeyrek, yarım altın...

Gram altın dolar kurundan almış olduğu destekle güne yükselişle başladı. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 1.380 TL seviyesinde seyrediyor. 1350/1400 TL arasını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz. Gözlerimiz 2 hafta sonra Merkez Bankası'nın faiz kararında. Merkez faiz artırımına giderse dolar/TL kurunda bir düşüş bekliyoruz.

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GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 HAZİRAN 2023! Dolar, euro, altın, sterlin fiyatları ne kadar? 300- 400 STERLİN kaç TL? Gram, tam, çeyrek, yarım altın...

Eğer Merkez Bankası'ndan bu yönde bir karar gelirse gram altın TL fiyatı 1350 TL seviyesinin altına kısa vade için sarkabilir. İşte bu kısa vadeli düşüşler alım fırsatı sunabilir. Ons altında yaz aylarında 2 bin 350 dolar seviyesine kar bir yükseliş beklentimiz var.

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GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 HAZİRAN 2023! Dolar, euro, altın, sterlin fiyatları ne kadar? 300- 400 STERLİN kaç TL? Gram, tam, çeyrek, yarım altın...

Gram altın fiyatı yaz aylarında 1.450/1.500 TL civarına tekrar yükselecektir. Düğün yapacak olan altın borcu olan ya da altın yatırımı yapacak vatandaşların haziran ayı içerisinde öngördüğümüz 1,350 TL seviyesinin altına düştüğünde bir alım fırsatı olarak ön planında durabilir. Düşüşler kısa vade kalabilir."