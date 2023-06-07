GÜNCEL DÖVİZ KURU 7 HAZİRAN 2023! Dolar, euro, altın, sterlin fiyatları ne kadar? 300- 400 STERLİN kaç TL? Gram, tam, çeyrek, yarım altın...

Güncel altın fiyatları 2023! Döviz kurunda yaşanan gelişmeler özellikle yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel ekonomik durumun etkisiyle özellikle dolar ve euro fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Dünya genelindeki ekonomik değişkenlik altın gibi güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara olan talebi artırdı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Dolar, euro, sterlin kaç TL? iŞTE, 7 Haziran canlı günlük döviz kuru!