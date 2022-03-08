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Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımlar, emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yatırımcılar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünkü kapanışta 14,3430 liradan işlem gören dolar kuru, 14,4320 liradan güne başladı. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel dolar yorumları ve fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 14:29
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Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kurunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Güncel dolar yorumlarını merak eden vatandaşlar, küresel piyasalardaki son gelişmelere kilitlendi. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamadı. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel dolar yorumları ve fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

DOLAR NE KADAR?

İşte güncel dolar kuru:

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Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ettiğini belirterek, son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının da tedirginliği artırdığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini, 98'nin destek konumunda olduğunu aktardı.

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Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

GÜNCEL DOLAR YORUMLARI

İşte 8 Mart 2022 tarihli dolar yorumları:

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Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Vakıf Yatırım: Mart ayı başından bu yana yükselen kurda 14.50-14.70 direnç seviyeleri iken 14.35-14.25 ve 14.0 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kısa vadede 14.50 önemli bir eşik olarak takip edilmelidir.