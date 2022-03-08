Güncel Dolar Yorumları: Dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER

Dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımlar, emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yatırımcılar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünkü kapanışta 14,3430 liradan işlem gören dolar kuru, 14,4320 liradan güne başladı. Peki, dolar yükselir mi, düşer mi? 8 Mart dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel dolar yorumları ve fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.03.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 14:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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