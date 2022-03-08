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Haberler Galeri 2 ayda 18 milyonu aştı! İşte rakamlar ışığında Türkiye'nin hava taşımacılığındaki başarısı

2 ayda 18 milyonu aştı! İşte rakamlar ışığında Türkiye'nin hava taşımacılığındaki başarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, şubat ayına ve ocak-şubat dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-şubat döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 18 milyonu geçti.

Giriş Tarihi: 08.03.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 12:39
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2 ayda 18 milyonu aştı! İşte rakamlar ışığında Türkiye’nin hava taşımacılığındaki başarısı

Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-şubat döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 18 milyonu geçti.

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2 ayda 18 milyonu aştı! İşte rakamlar ışığında Türkiye’nin hava taşımacılığındaki başarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, şubat ayına ve ocak-şubat dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

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2 ayda 18 milyonu aştı! İşte rakamlar ışığında Türkiye’nin hava taşımacılığındaki başarısı

Buna göre, şubatta hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 9 milyon 392 bin 145 oldu. Ocak-şubat döneminde ise 18 milyon 673 bin 15 yolcu hava yolunu kullandı.

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2 ayda 18 milyonu aştı! İşte rakamlar ışığında Türkiye’nin hava taşımacılığındaki başarısı

Geçen ay, 2019 şubat ayı uçak trafiğinin yüzde 81'ine ulaşılmış oldu. Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkede büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, şubatta, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Havalimanları, şubatta, toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2019'daki yolcu trafiğinin yüzde 73'üne ulaştı.

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2 ayda 18 milyonu aştı! İşte rakamlar ışığında Türkiye’nin hava taşımacılığındaki başarısı

Söz konusu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 222 bin 997, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 157 bin 77 oldu. Böylece şubatta direkt transit yolcularla toplam 9 milyon 392 milyon 145 yolcu trafiğine hizmet verildi. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 40,3, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 149,2 ve toplam yolcu trafiğinde yüzde 74 artış gerçekleşti.