2 ayda 18 milyonu aştı! İşte rakamlar ışığında Türkiye’nin hava taşımacılığındaki başarısı

Söz konusu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 222 bin 997, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 157 bin 77 oldu. Böylece şubatta direkt transit yolcularla toplam 9 milyon 392 milyon 145 yolcu trafiğine hizmet verildi. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu trafiğinde yüzde 40,3, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 149,2 ve toplam yolcu trafiğinde yüzde 74 artış gerçekleşti.