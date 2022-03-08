08 Mart 2022, Salı
2 ayda 18 milyonu aştı! İşte rakamlar ışığında Türkiye'nin hava taşımacılığındaki başarısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, şubat ayına ve ocak-şubat dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-şubat döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 18 milyonu geçti.
Giriş Tarihi: 08.03.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 12:39
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