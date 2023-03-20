Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi? Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm kredisine ilişkin detaylar orta çıktı. Kentsel dönüşümü desteklemek ve vatandaşın elinden tutmak için kredi paketleri devreye alınmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi"nden kimlerin nasıl yararlanabileceğine, vade ve faiz oranlarından kiracı ve iş yerlerinin durumuna kadar detaylar aktarıldı. Peki Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır, şartları neler?