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Haberler Galeri Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi? Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi? Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm kredisine ilişkin detaylar orta çıktı. Kentsel dönüşümü desteklemek ve vatandaşın elinden tutmak için kredi paketleri devreye alınmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi"nden kimlerin nasıl yararlanabileceğine, vade ve faiz oranlarından kiracı ve iş yerlerinin durumuna kadar detaylar aktarıldı. Peki Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır, şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 13:33
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Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi? Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm kredi paketleri gündemdeki yerini aldı. Ülkemizin deprem bölgesi olması sebebiyle kentsel dönüşüm hayati bir öneme sahip. Bu sebeple vatandaşı rahatlatacak kentsel dönüşüm kredi paketleri devreye girdi. İşte 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi? Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde geçici ve kalıcı konutlarla ilgili inşa sürecini aralıksız yürütürken bir taraftan da eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm programını sürdürüyor.

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Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi? Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar hızla sürdürülüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânları sağlanıyor.

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Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi? Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Daha önce devreye alınan desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanıyor.

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Devletten yeni destek! 0.79-0.89 faiz oranıyla krediniz hazır! 1 kişi birden fazla kredi için kredi kullanabilecek mi? Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların dönüştürülmesi için hazırlanan destek paketinde kamuoyu tarafından merak edilen "10 Soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi" başlığı altında şu soru ve cevaplarına yer verildi: