Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Düğün sezonunu başlamasıyla birlikte hem takı olarak hem de yatırım aracı olarak tercih edilen altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 10 Temmuz canlı altın fiyatları...