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Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?
Altın fiyatları ne kadar? Temmuz ayının ikinci cuma gününde güncel altın fiyatları merak ediliyor. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 400 lirayı aşarak yeni rekor kıran gram altın, aşağı yönlü seyrediyor. Haftanın son işlem gününe 396 liradan başlayan gram altın, pandemi sonrası en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer aldı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın düşecek mi? İşte son gelişmler...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 09:38
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