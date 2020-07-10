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Haberler Galeri Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?

Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları ne kadar? Temmuz ayının ikinci cuma gününde güncel altın fiyatları merak ediliyor. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 400 lirayı aşarak yeni rekor kıran gram altın, aşağı yönlü seyrediyor. Haftanın son işlem gününe 396 liradan başlayan gram altın, pandemi sonrası en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer aldı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın düşecek mi? İşte son gelişmler...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 09:38
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Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Düğün sezonunu başlamasıyla birlikte hem takı olarak hem de yatırım aracı olarak tercih edilen altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 10 Temmuz canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış fiyatı: 397,44
Satış fiyatı: 398,72

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Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış fiyatı: 634,37
Satış fiyatı: 648,38

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Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış fiyatı: 2.537,48
Satış fiyatı: 2.585,60

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Güncel altın fiyatları: 10 Temmuz gram altın, çeyrek altın, bilezik gramı kaç para? Altın fiyatları düşecek mi?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış fiyatı: 1.264,77
Satış fiyatı: 1.296,77