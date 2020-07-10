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Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?
Son dakika... Emekliye intibak yasası çıktı mı? TÜED tarafından emeklilerin intibak yasası için sosyal destek paketi talep edilmişti. Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli için müjdeli haber geldi. SSK ve Bağkur emeklileri intibak düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. İntibak düzenlemesi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, SSK Bağkur emekli 355 TL intibak zammı ne oldu? Emekliye intibak yasası çıktı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 12:20Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 12:38