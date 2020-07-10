Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?

Son dakika... İntibak zammı ne oldu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçık, intibak zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere intibak uygulaması ile 2000 öncesi emekli olanların aylıklarında artış olmuştu. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları maaşlarında zam anlamına gelecek intibak yasası ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İntibak talebi hayata geçerse 355 TL zam yolu açılacak. Peki, emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu? İşte cevaplar...