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Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?

Son dakika... Emekliye intibak yasası çıktı mı? TÜED tarafından emeklilerin intibak yasası için sosyal destek paketi talep edilmişti. Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli için müjdeli haber geldi. SSK ve Bağkur emeklileri intibak düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. İntibak düzenlemesi ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, SSK Bağkur emekli 355 TL intibak zammı ne oldu? Emekliye intibak yasası çıktı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 12:38
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Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?

Son dakika... İntibak zammı ne oldu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçık, intibak zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilindiği üzere intibak uygulaması ile 2000 öncesi emekli olanların aylıklarında artış olmuştu. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları maaşlarında zam anlamına gelecek intibak yasası ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İntibak talebi hayata geçerse 355 TL zam yolu açılacak. Peki, emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?

İNTİBAK ZAMMI NE OLDU?

Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak uygulaması ile 2000 öncesi emekli olanların aylıklarının, gerçekleşen büyüme oranlarından pay alacak şekilde artırıldığını belirtti. Selçuk, "Düşük bağlanan aylıklar yükseltildi. 2000 yılından sonra tahsis talebinde bulunanlara bağlanacak aylıkların hesabında ekonomik büyümedeki gelişmelerin aylıklara yansıtılması hükme bağlandı" dedi. Hükümet, intibak düzenlemesi kapsamında salgınla mücadele döneminde 650 bin kişinin emekli aylığını bin 500 liraya çıkardı.

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Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

TÜED tarafından intibak hakkının verilmesi talep edildi. İntibak konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. 2000'den önce emekli olanlara 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Talep hayata geçerse, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak.

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Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken tairhte ödenmişti. Şimdi ise Kruban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih araştırılıyor.

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Bayram öncesi emeklilere müjde! Emekliye intibak yasası çıktı mı? SSK Bağkur 355 TL intibak zammı ne oldu?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.