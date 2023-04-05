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Haberler Galeri GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

"Bugün benzin fiyatı ne kadar, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi?" sorusu aramam motorlarında sorgulanmaya başladı.Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik sebebiyle benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor.İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.04.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 17:07
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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından merak konusu oluyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bu noktada araç sahipleri, "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?", "5 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? " sorusunu gündeme getiriyor. İşte, güncel akaryakıt fiyat listesi!.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

BENZİNE İNDİRİM YA DA ZAM GELECEK Mİ?

Brent tarafındaki hareketlilik sonrası benzin fiyatı için 1,12 TL'lik zam bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre zam, 6 Nisan 2023 Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

LPG fiyatı için ise bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,12 TL'lik bir indirim geldi.Motorin litre fiyatında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

İZMİR

Motorin fiyatı: 20,87 TL

Benzin fiyatı: 21,69 TL

LPG fiyatı: 10,30 TL

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

ANKARA

Motorin fiyatı: 20,79 TL

Benzin fiyatı: 21,70 TL

LPG fiyatı: 10,45 TL