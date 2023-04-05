GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 5 Nisan motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara...

"Bugün benzin fiyatı ne kadar, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi?" sorusu aramam motorlarında sorgulanmaya başladı.Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik sebebiyle benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor.İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...