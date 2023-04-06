06 Nisan 2023, Perşembe
EYT maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? EYT'liler Bayram ikramiyesi alacak mı son dakika? Ödeme takvimi...
EYT maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika açıklandı. Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükseltildi. EYT'liler dahil tüm emekli vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorularını gündeme getirirken konuya ilişkin son dakika açıklaması Bakan Bilgin'den geldi. İşte, emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:36
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