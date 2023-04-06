HaberlerGaleriMemura Altın değerinde ödül! Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?
Memura Altın değerinde ödül! Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?
Emeklilik hakkı elde eden milyonlarca kişi soluğu SGK'da alırken en az talep memurdan geldi. Başvuru sayısının 1 milyon 600 binde olmasını değerlendiren Bakan Bilgin, "Refah payıyla alınan ücret memurun reel gelirini artırdı. Bu düzenleme bütün kamu çalışanlarını etkiledi." dedi. Peki memura seyyanen zam eklenecek mi?