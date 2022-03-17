1915 Çanakkale Köprüsü bereketi! Daha açılmadan ihya etti
18 Mart Çanakkale Zaferi'nde açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, şehrin taşını toprağını altına çevirdi. Birçok bölgede satılık bir metrekare arsa bile kalmadı. Yatırımcılar tarlaları kapışıyor. OSB'ler yüzde 100 doldu.
Giriş Tarihi: 17.03.2022
08:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
10:51
1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor. Yapım aşamasında bölgede arazi satışlarına rekor kırdıran köprü, inşaatın başladığı 2017'den bu yana adeta şehri ihya etti. Arazi ve arsa fiyatlarının yüzde 500-600 arttığı şehirde birçok bölgede satılık bir metrekare arsa bile kalmadı. İmar izni olmamasına rağmen yatırımcılar tarlaları bile kapış kapış almaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BEREKETİ; DOLULUK ORANI YÜZDE 100
Özellikle yazlık bölgeler katlanan fiyatlara rağmen büyük talep görüyor. Köprüyle birlikte İstanbul ve Avrupa ile bağlantı süresi iki saate düşen Çanakkale, sanayi yatırımcılarının da akınına uğradı. Çanakkale Köprüsü'ne 14 kilometre mesafedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) doluluk yüzde 100'e ulaştı.
OSB yönetimi 440 bin metrekarelik bir genişleme alanını daha yatırımcıya açtı. Yapım aşamasındaki Ezine Gıda İhtisas OSB'ye de talep artmış durumda.
"ORASI DA DOLDU"
Çanakkale OSB Başkanı Fahrettin Ersoy, "OSB'de 67 parselimiz doldu. Merkez OSB'de yeni genişleme alanı yaptık, orası da doldu. Kağıt sektöründe bir yatırımcı 250 bin metrekare yer istedi" dedi.
YABANCILAR DA GELİYOR
Köprünün açılmasıyla Yunanistanİpsala'ya 1.5 saatte, İstanbul Havalimanı'na 2.5 saatte gidilebileceğini anlatan Ersoy, "Çanakkale ulaşılabilir bir yer oldu" diye konuştu. Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ise "Yerli ve yabancı yatırımcı Çanakkale'de yatırım yapmayı gündemine aldı" dedi.
Bir yılda yatırımcı talebinin yüzde 30'un üzerinde arttığını anlatan Fahrettin Ersoy, "17-18 parsel son bir yılda satıldı. İçlerinde Belçikalı yatırımcılar da var. Köprü açılınca bölgenin ihracatına da olumlu yansıyacak" dedi.
TSO Başkanı Semizoğlu da, "Sadece OSB'lere değil bağımsız bölgelere de büyük bir yatırım iştahı var" dedi. Köprünün Çanakkale'yi ulaşım probleminden dolayı ilgi görmeyen bir şehir olmaktan kurtardığını anlatan Semizoğlu, şunları söyledi: