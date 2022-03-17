1915 Çanakkale Köprüsü bereketi! Daha açılmadan ihya etti

Bir yılda yatırımcı talebinin yüzde 30'un üzerinde arttığını anlatan Fahrettin Ersoy, "17-18 parsel son bir yılda satıldı. İçlerinde Belçikalı yatırımcılar da var. Köprü açılınca bölgenin ihracatına da olumlu yansıyacak" dedi.

TSO Başkanı Semizoğlu da, "Sadece OSB'lere değil bağımsız bölgelere de büyük bir yatırım iştahı var" dedi. Köprünün Çanakkale'yi ulaşım probleminden dolayı ilgi görmeyen bir şehir olmaktan kurtardığını anlatan Semizoğlu, şunları söyledi: