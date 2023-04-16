HaberlerGaleriGün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
Emekli zamlı maaş ve ikramiye ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları için tarih açıklamasında bulundu. Diğer yandan, en düşük emekli maaşı 7.500 TL, ikramiye ödemeleri ise 2.000 TL olarak güncellendi. Hal böyle olunca, "Emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, emekli maaş ödeme takvimi!