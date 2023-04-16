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Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek Ödemelerinin detayları merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 15:57
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Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek Ödemelerinin detayları merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

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Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,