Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?

Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek Ödemelerinin detayları merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?