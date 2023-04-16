08 Ağustos 2023, Salı
Aile destek ödemesi nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?
Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen Aile Destek Ödemelerinin detayları merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 15:57
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