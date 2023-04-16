16 Nisan 2023, Pazar
1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! EYT'de prim gün sayısı yenilendi! 4A ile 4B farkı...
EYT prim ve gün sayısı için yeni açıklamanın detayları merak ediliyor. Düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmasının ardından başvuruları onaylanan vatandaşlara maaş bağlanıyor. Bağ-Kur'lu çalışanların prim gün sayısının eşitlenmesine yönelik talepleri bulunuyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'lu çalışanların prim eşitlemesi için müjdeyi duyurdu. Peki, Bağ-Kur prim eşitlemesi başladı mı, ne zaman? İşte son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 08:34
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