10 Nisan 2023, Pazartesi
Gün gün listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...
Emekli taban maaşları ve bayram ikramiye tutarlarında yaşanan değişim sonrasında maaş takvimi merak ediliyor. 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve EYT emeklileri, tahsis numarasına göre emekli maaşlarını fark tarihlerde alacak. "Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte maaş takvimi...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 08:36
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