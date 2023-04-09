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Haberler Galeri EYT'liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!

EYT'liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvurular devam ediyor. 2 milyon EYT'li başvurularını tamamlayarak emeklilik işlemleri için beklemeye geçti. e-Devlet üzerinden emeklilik kararları bildiriliyor. Emeklilik kararı onaylanan vatandaşlar maaş hesaplamaları yapıyor. Ardından oluşan aylık farkları ise ödenmeye başladı. Hal böyle olunca,"EYT'li emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte en düşük emekli maaşı ve ortalama EYT'li maaşı için son hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 16:46
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EYT’liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!

Mart ayında emeklilik başvularını gerçekleştiren EYT'lilerin maaşları bağlanmaya başlıyor. EYT'lilerin maaş hesaplama işlemleri ise hız kesmeden devam ediyor. Öte yandan EYT'liler maaş fark ödemelerini de hesaplarında görecek. Hal böyle olunca,"Kimler maaş fark ödemesi alacak? EYT'li maaş farkları ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT'liye maaş fark tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili süreç devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon EYT'li mart ayından bu yana başvurularını yapmayı sürdürüyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bir yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuşuyor.

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EYT’liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!

3 Mart'ta resmi gazetede yayımlanan düzenleme sonrasında başlayan işlemler bütün EYT'liler başvurup emekli olana kadar devam edecek. Ancak özellikle Nisan ayından itibaren maaşının hesaplanmasını isteyen ve Ramazan bayramı ikramiyesini hak etmek isteyen EYT'liler Mart ayı bitmeden başvurularını gerçekleştirdi.

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EYT’liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!

Ağırlıklı olarak başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken birçok EYT'lide bizzat SGK müdürlüklerine giderek dilekçelerini doldurdu.

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EYT’liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!

HANGİ İŞLEMLER GECİKİYOR?

Başvurularını yapan EYT'lilerin tüm işlemleri hızla yapılıyor. Emeklilik hakkı için bir engel olup olmadığı kontrol ediliyor. Ardından farklı kurumlarda tescil var mı, borç bulunuyor mu gibi incelemeler yapılıyor. Eğer borç varsa bu bildiriliyor ve borcun ödenmesi bekleniyor.