EYT’liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!

HANGİ İŞLEMLER GECİKİYOR?

Başvurularını yapan EYT'lilerin tüm işlemleri hızla yapılıyor. Emeklilik hakkı için bir engel olup olmadığı kontrol ediliyor. Ardından farklı kurumlarda tescil var mı, borç bulunuyor mu gibi incelemeler yapılıyor. Eğer borç varsa bu bildiriliyor ve borcun ödenmesi bekleniyor.