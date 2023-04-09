HaberlerGaleriEYT'liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!
EYT'liye maaş farkı ortaya çıktı! Tablo şekillendi, 1996 - 1997 - 1998 - 1999 sigortalılar... KÖK maaş hesabı! Tabloya bak maaşını öğren!
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından başvurular devam ediyor. 2 milyon EYT'li başvurularını tamamlayarak emeklilik işlemleri için beklemeye geçti. e-Devlet üzerinden emeklilik kararları bildiriliyor. Emeklilik kararı onaylanan vatandaşlar maaş hesaplamaları yapıyor. Ardından oluşan aylık farkları ise ödenmeye başladı. Hal böyle olunca,"EYT'li emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte en düşük emekli maaşı ve ortalama EYT'li maaşı için son hesaplamalar...