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Haberler Galeri 8.506 TL öğrencilere ödenecek! %33 zam geldi! Ödemeler arttı, iş arayan öğrenciler dikkat! 6 ayda 51.000 TL keseye konacak! 9 ay boyunca...

8.506 TL öğrencilere ödenecek! %33 zam geldi! Ödemeler arttı, iş arayan öğrenciler dikkat! 6 ayda 51.000 TL keseye konacak! 9 ay boyunca...

İşbaşı eğitim programı ile meslek kazanımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kursa katılım sağlayanlar ve sağlayacaklar için son dakika gelişmeler yaşanıyor. İşbaşı eğitim programıyla çalışan gençlere ödenen miktarlarda 1 Nisan itibariyle değişim yaşanacak. Açıklanan tarihten geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yaptı. Günlük ödemeler 327 TL oldu. Gençler 9 ayda 84 bin TL kazanacak. Hal böyle olunca,"İşbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapılır? İşbaşı eğitim programı ödemeleri zamlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, işbaşı eğitim programıyla ilgili detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023 18:25
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8.506 TL öğrencilere ödenecek! %33 zam geldi! Ödemeler arttı, iş arayan öğrenciler dikkat! 6 ayda 51.000 TL keseye konacak! 9 ay boyunca...

8.506 TL öğrencilere ödenecek. %33 zam geldi. Ödemeler arttı, iş arayan öğrencileri ilgilendiriyor. 6 ayda 51.000 TL keseye konacak. Buna göre, iş başı eğitim programına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı. İşbaşı eğitim programına katılım için başvuru şartları merak ediliyor. İşte, İşbaşı eğitim programı için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8.506 TL öğrencilere ödenecek! %33 zam geldi! Ödemeler arttı, iş arayan öğrenciler dikkat! 6 ayda 51.000 TL keseye konacak! 9 ay boyunca...

Hükümet bu yıl da 500 binin üzerinde gence işbaşı eğitim programlarıyla iş kapısı açarken ödemelere de 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yapıldı.

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8.506 TL öğrencilere ödenecek! %33 zam geldi! Ödemeler arttı, iş arayan öğrenciler dikkat! 6 ayda 51.000 TL keseye konacak! 9 ay boyunca...

Buna göre, iş başı eğitim programına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı.

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8.506 TL öğrencilere ödenecek! %33 zam geldi! Ödemeler arttı, iş arayan öğrenciler dikkat! 6 ayda 51.000 TL keseye konacak! 9 ay boyunca...

9 AYDA 84 BİN LİRA

Altı aylık program süresince gençler aylık 8506 lira olmak üzere 6 ayda 51 bin lira alacak. Geleceğin meslekleri siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama programlarına katılan gençlere günde 359.90 lira verilecek.

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8.506 TL öğrencilere ödenecek! %33 zam geldi! Ödemeler arttı, iş arayan öğrenciler dikkat! 6 ayda 51.000 TL keseye konacak! 9 ay boyunca...

Dokuz ay sürecek program boyunca gençlerin eline geçecek tutar 84 bin 216 lira olacak.