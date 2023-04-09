8.506 TL öğrencilere ödenecek! %33 zam geldi! Ödemeler arttı, iş arayan öğrenciler dikkat! 6 ayda 51.000 TL keseye konacak! 9 ay boyunca...

İşbaşı eğitim programı ile meslek kazanımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kursa katılım sağlayanlar ve sağlayacaklar için son dakika gelişmeler yaşanıyor. İşbaşı eğitim programıyla çalışan gençlere ödenen miktarlarda 1 Nisan itibariyle değişim yaşanacak. Açıklanan tarihten geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yaptı. Günlük ödemeler 327 TL oldu. Gençler 9 ayda 84 bin TL kazanacak. Hal böyle olunca,"İşbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapılır? İşbaşı eğitim programı ödemeleri zamlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, işbaşı eğitim programıyla ilgili detaylar!