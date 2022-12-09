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Haberler Galeri Evleneceklere nefes aldıracak HALKBANK desteği! Düşük faizli 36 ay vadeyle 50 bin TL'niz hazır! Halkbank Evlilik Kredisi nasıl alınır?

Evleneceklere nefes aldıracak HALKBANK desteği! Düşük faizli 36 ay vadeyle 50 bin TL'niz hazır! Halkbank Evlilik Kredisi nasıl alınır?

Halkbank evlilik kredi faiz ve vade oranları ne kadar sorusunun cevabı birçok evlenecek gencin gündeminde yer alıyor. Evlilik hazırlığında olanlar ihtiyaçlarını anında almak istiyor ya da zorunda kalıyor. Bu sebebple anlık yüklü miktarda nakit ihtiyaçları doğabiliyor. Peki Halkbank evlilik kredi nasıl alınır? Şartları neler? Halkbank 50 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 12:59
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Evleneceklere nefes aldıracak HALKBANK desteği! Düşük faizli 36 ay vadeyle 50 bin TL’niz hazır! Halkbank Evlilik Kredisi nasıl alınır?

Evlilik hazırlığında olan birçok gencin gündeminde anlık ve yüksek fiyatlı ihtiyaçlar için nakit bulma sıkıntısı. Bunun için bankaların çeşitli evlilik kredileri evleneceklere destek olabiliyor. Bu sebeple Halkbank'ın düşük faiz ve 36 vade imkanlı kredi seçenekleri sıklıkla araştırılıyor. 50.000, 100.00, 250.000 TL evlilik kredisi nasıl çekebilirim? İşte cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evleneceklere nefes aldıracak HALKBANK desteği! Düşük faizli 36 ay vadeyle 50 bin TL’niz hazır! Halkbank Evlilik Kredisi nasıl alınır?

HALKBANK EVLİLİK KREDİSİ

Evliliğe hazırlık sürecinde bulunan kişilere; Halkbank tarafından mobilya, ev tekstili, düğün, balayı gibi masraflarını karşılayabilmelerine yönelik 36 aya varan üst limiti 250 bin TL'den oluşan kredi seçenekleri sunmakta. İşte detayları...

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Evleneceklere nefes aldıracak HALKBANK desteği! Düşük faizli 36 ay vadeyle 50 bin TL’niz hazır! Halkbank Evlilik Kredisi nasıl alınır?

FAİZ ORANLARI

Üst limiti 250 bin liradan başlayan Halkbank evlilik kredisi faiz oranları şu şekilde:

*50.000 TL'ye kadar olan tutar için aylık %1,69 faiz oranıyla tahsis ücretli,

*50.001 TL ve üzerinde olan tutar için aylık %1,79 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

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Evleneceklere nefes aldıracak HALKBANK desteği! Düşük faizli 36 ay vadeyle 50 bin TL’niz hazır! Halkbank Evlilik Kredisi nasıl alınır?

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Kredi ödemelerinizi;

*Aylık eşit taksitli,

*Serbest ödemeli,

*3 aya kadar ödemesiz olarak yapabilirsiniz.

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Evleneceklere nefes aldıracak HALKBANK desteği! Düşük faizli 36 ay vadeyle 50 bin TL’niz hazır! Halkbank Evlilik Kredisi nasıl alınır?

VADE SEÇENEKLERİ

Yasal mevzuat gereği; kredi tutarı 50.000 TL'ye kadar vade 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası vade 24 ay, 100.001 TL üzeri vade 12 ay olarak sınırlandırılmıştır.