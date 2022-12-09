Evleneceklere nefes aldıracak HALKBANK desteği! Düşük faizli 36 ay vadeyle 50 bin TL'niz hazır! Halkbank Evlilik Kredisi nasıl alınır?

Halkbank evlilik kredi faiz ve vade oranları ne kadar sorusunun cevabı birçok evlenecek gencin gündeminde yer alıyor. Evlilik hazırlığında olanlar ihtiyaçlarını anında almak istiyor ya da zorunda kalıyor. Bu sebebple anlık yüklü miktarda nakit ihtiyaçları doğabiliyor. Peki Halkbank evlilik kredi nasıl alınır? Şartları neler? Halkbank 50 bin TL evlilik kredisi nasıl çekilir?