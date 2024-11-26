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2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar bütçelerini planlamak ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırıyor. Bankaların sunduğu cazip faiz oranları ve ödeme planları vatandaşlar tarafından tek tek inceleniyor. Peki, 12 ay vade seçeneğiyle 50 bin TL ihtiyaç kredisi çeken biri toplamda ne kadar ödeme yapacak? İşte güncel hesaplama detayları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:05
2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Yeni yıl öncesi nakit ihtiyacı olanlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme planları merak ediliyor. Bütçelerine uygun en avantajlı kredi seçenekleri araştırılıyor. 2 yıl vadeli 50 bin TL'nin faiz oranları ve ödeme koşulları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki 50 bin TL'de 2 yıl vadeli geri ödeme toplam ne kadar tutuyor? İşte banka banka aylık taksit tutarları…

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Banka Banka İhtiyaç Kredisi Güncel Hesaplama

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 3.575,06 TL

Toplam Ödeme: 86.051,44 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

QNB

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 3.597,86 TL

Toplam Ödeme: 86.636,14 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 3.597,86 TL

Toplam Ödeme: 86.598,64 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

CEPTETEB

Faiz Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 3.620,73 TL

Toplam Ödeme: 87.185,02 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 3.620,73 TL

Toplam Ödeme: 87.185,02 TL

-

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,96

Aylık Taksit: 3.675,89 TL

Toplam Ödeme: 88.508,86 TL

-

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Akbank

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 3.689,74 TL

Toplam Ödeme: 88.841,26 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

ON Avantajlı

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 3.689,74 TL

Toplam Ödeme: 88.841,26 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

İş Bankası

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 3.764,03 TL

Toplam Ödeme: 90.624,22 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 3.829,59 TL

Toplam Ödeme: 92.160,16 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Enpara.com

Faiz Oranı: %4,54

Aylık Taksit: 3.947,95 TL

Toplam Ödeme: 94.750,80 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

DenizBank

Faiz Oranı: %4,84

Aylık Taksit: 4.092,09 TL

Toplam Ödeme: 98.497,66 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Fibabanka

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 4.145,50 TL

Toplam Ödeme: 99.779,50 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

N Kolay

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 4.613,82 TL

Toplam Ödeme: 111.019,18 TL

2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı