2 yıl vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi! Banka banka aylık taksit ödeme tutarı

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar bütçelerini planlamak ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırıyor. Bankaların sunduğu cazip faiz oranları ve ödeme planları vatandaşlar tarafından tek tek inceleniyor. Peki, 12 ay vade seçeneğiyle 50 bin TL ihtiyaç kredisi çeken biri toplamda ne kadar ödeme yapacak? İşte güncel hesaplama detayları!