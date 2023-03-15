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Borcu olan vatandaşlara yeni fırsat! GSS borcunda bu tarihe dikkat: Tüm faiz ve cezalar siliniyor...

Son dakika ekonomi haberleri | Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını yapılandırması için süreç başladı. Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlara da yasayla farklı kolaylıklar sağlandı. 31 Ağustos'a kadar ödeme yapan borçluların tüm faiz ve cezaları silinecek. 31 Temmuz'a kadar ise test yaptıranların gelir durumuna göre geçmiş borçları güncellenecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:05
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Borcu olan vatandaşlara yeni fırsat! GSS borcunda bu tarihe dikkat: Tüm faiz ve cezalar siliniyor...

Kamuya olan borçlara yapılandırma yolunu açan yasa yürürlüğe girdi, başvurular başladı. Yasayla vergi, prim, ceza gibi borçlar yapılandırma kapsamında kolayca kapatılacak, bazılarının da üzeri tamamen çizilecek.

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Borcu olan vatandaşlara yeni fırsat! GSS borcunda bu tarihe dikkat: Tüm faiz ve cezalar siliniyor...

Bugüne kadarki en kapsamlı yapılandırma yasası, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara ise farklı kolaylıklar sağlayacak.

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Borcu olan vatandaşlara yeni fırsat! GSS borcunda bu tarihe dikkat: Tüm faiz ve cezalar siliniyor...

DİĞERLERİNDEN FARKLI
Yasaya göre, 31 Aralık 2022 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 31 Ağustos tarihine kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı vermesi yeterli olacak. Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak.

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Borcu olan vatandaşlara yeni fırsat! GSS borcunda bu tarihe dikkat: Tüm faiz ve cezalar siliniyor...

Yapılandırmada diğer borçlar için enflasyon farkı uygulanırken, GSS prim borcunun anaparasını söz konusu tarihe kadar yatıranlardan bu fark da istenmeyecek. Bu kişiler sadece anaparayı yatırarak geçmiş dönem borçlarından kurtulacak.

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Borcu olan vatandaşlara yeni fırsat! GSS borcunda bu tarihe dikkat: Tüm faiz ve cezalar siliniyor...

TEST AVANTAJI
Takvim.com.tr'nin haberine göre yine yapılandırma yasası ile sigortalı bir işte çalışmadığı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişse ve 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırırsa belirlenecek gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük olarak güncellenecek.