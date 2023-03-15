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Borcu olan vatandaşlara yeni fırsat! GSS borcunda bu tarihe dikkat: Tüm faiz ve cezalar siliniyor...
Son dakika ekonomi haberleri | Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarını yapılandırması için süreç başladı. Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlara da yasayla farklı kolaylıklar sağlandı. 31 Ağustos'a kadar ödeme yapan borçluların tüm faiz ve cezaları silinecek. 31 Temmuz'a kadar ise test yaptıranların gelir durumuna göre geçmiş borçları güncellenecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.03.2023 12:02Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:05