Borcu olan vatandaşlara yeni fırsat! GSS borcunda bu tarihe dikkat: Tüm faiz ve cezalar siliniyor...

TEST AVANTAJI

Takvim.com.tr'nin haberine göre yine yapılandırma yasası ile sigortalı bir işte çalışmadığı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişse ve 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırırsa belirlenecek gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük olarak güncellenecek.