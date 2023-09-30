30 Eylül 2023, Cumartesi
90.000 bin TL'ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!
Nakit birikimlerini hem güvende tutmak hem de belirli bir getiri elde etmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları oldukça cazip bir seçenektir. Bu hesaplar, bankalar aracılığıyla sunulan güvenilir finansal ürünlerdir ve tasarruflarınızı riske atmadan büyütebilme imkanı sunarlar. İşte 90 bin TL'lik kazanç tablosu çıktı.
Giriş Tarihi: 30.09.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 09:35
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