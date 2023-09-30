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Haberler Galeri 90.000 bin TL'ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!

90.000 bin TL'ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!

Nakit birikimlerini hem güvende tutmak hem de belirli bir getiri elde etmek isteyen vatandaşlar için mevduat hesapları oldukça cazip bir seçenektir. Bu hesaplar, bankalar aracılığıyla sunulan güvenilir finansal ürünlerdir ve tasarruflarınızı riske atmadan büyütebilme imkanı sunarlar. İşte 90 bin TL'lik kazanç tablosu çıktı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 09:35
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90.000 bin TL’ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!

Vatandaşlar, ellerindeki nakit parayı en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını ararken, mevduat hesapları bu amaçlarına hizmet eden güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak mevduat hesabı açmadan önce hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu bilmek oldukça önemlidir. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için tercih edilen 32 günlük mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler arasında popülerlik kazandı. İşte banka banka faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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90.000 bin TL’ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.

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90.000 bin TL’ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!

90 BİN TL'YE NE KADAR KAZANIRIM? BANKA BANKA GETİRİ

DENİZBANK

32 günde

Tutar: 90.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 93.073,32 TL

Faiz Oranı:%41

92 günde

Tutar: 90.000 TL

Vade Sonu Tutarı: 99.266,79 TL

Faiz Oranı:%43

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90.000 bin TL’ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!

Alternatif Bank

32 günde

Tutar: 90.000 TL

Vade Sonu Tutarı:92.923,4 TL

Faiz Oranı: %39

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90.000 bin TL’ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!

Garanti BBVA

32 günde

Tutar: 90.000 TL

Vade Sonu Tutarı:92.286,25 TL

Faiz Oranı: %30,5

92 günde

Tutar: 90.000 TL

Vade Sonu Tutarı:97.111,73 TL

Faiz Oranı: %33