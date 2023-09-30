90.000 bin TL’ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!

Vatandaşlar, ellerindeki nakit parayı en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını ararken, mevduat hesapları bu amaçlarına hizmet eden güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak mevduat hesabı açmadan önce hangi bankanın ne kadar faiz oranı sunduğunu bilmek oldukça önemlidir. Özellikle kısa vadeli yatırımlar için tercih edilen 32 günlük mevduat hesapları, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler arasında popülerlik kazandı. İşte banka banka faiz oranları...