Kamu bankalarından vatandaşa dev kredi desteği! Özel bankalardan hala ses yok!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından alınan ekonomik tedbirlere ilk destek kamu bankalarından gelmişti. Kamu bankaları koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında krediye ihtiyaç duyan küçük işletmelerin imdadına yetişti. Acil para isteyen ama özel bankalardan talebine karşılık bulamayan şirketlere, kamu bankaları tarafından en geç bir haftada kaynak sağlanıyor.