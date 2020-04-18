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Kamu bankalarından vatandaşa dev kredi desteği! Özel bankalardan hala ses yok!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından alınan ekonomik tedbirlere ilk destek kamu bankalarından gelmişti. Kamu bankaları koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında krediye ihtiyaç duyan küçük işletmelerin imdadına yetişti. Acil para isteyen ama özel bankalardan talebine karşılık bulamayan şirketlere, kamu bankaları tarafından en geç bir haftada kaynak sağlanıyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 10:32
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Kamu bankalarından vatandaşa dev kredi desteği! Özel bankalardan hala ses yok!

İstikrar Kalkanı Paketi'yle esnafa, KOBİ'ye, sanayiciye destek paketleri açıklayan kamu bankaları, ekonomide çarkların dönmesi için kredi süreçlerini de hızlandırdı.

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Kamu bankalarından vatandaşa dev kredi desteği! Özel bankalardan hala ses yok!

İnternet üzerinden dahi yapılan başvurular en geç bir hafta içinde sonuçlanıp, acil ihtiyacı olan şirketlere destek sağlanıyor.

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Kamu bankalarından vatandaşa dev kredi desteği! Özel bankalardan hala ses yok!

'ÜÇ GÜNDE PARAMI ALDIM'
Halkbank'ın 25 bin TL'lik 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz 'Esnaf Destek Paketi'ne başvuran Ankara'nın Ulus semtinde faaliyet gösteren Hilal Gömlek'in sahibi Ramazan Tasım, "İnternet üzerinden yaptığım kredi başvurusu çok hızlı bir şekilde sonuçlandı. 3 günde parayı aldım. İnternetten salı günü başvurdum. Bankadan telefon ettiler.

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Kamu bankalarından vatandaşa dev kredi desteği! Özel bankalardan hala ses yok!

Şube yetkilisi başvurunun işleme alındığı ve hafta içi çağrılacağım bilgisini verdi. Bir gün sonra banka tekrar aradı ve paranın hazır olduğunu, cuma günü gelip alabileceğimi söylediler. Gittik paramızı aldık, 10-15 dakika içinde işimizi çözdüler" diye konuştu.

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Kamu bankalarından vatandaşa dev kredi desteği! Özel bankalardan hala ses yok!

Aldığı krediyle ev kredisi taksitlerini ve piyasaya olan borcunu ödediğini söyleyen Tasım, "Devletten Allah razı olsun, esnafa destek çıkıyor" dedi.